Elezioni amministrative 2018: i risultati del comune di Imola

Imola dovrà andare al ballottaggio. E' questo il responso alle urne per le elezioni amministrative 2018, a cui il corpo elettorale del Comune di Imola era chiamato per eleggere un nuovo primo cittadino e un nuovo consiglio comunale. Al voto, nel bolognese, anche il piccolo comune di Camugnano.

Il centro sinistra ha raggiunto un discreto risultato, con il 41,99 per cento della candidata Carmen Cappello, che però non basta per aggiudicarsi lo scranno più alto del Palazzo Comunale. Al secondo posto arriva la candidata del M5S, Manuela Sangiorgi, con il 29,28 per cento, mentre terzo è il candidato del centrodestra unito Giuseppe Palazzolo con il 23,09 per cento.

In totale alle 23 di ieri a urne chiuse sono risultati 31560 cittadini votanti, ovvero il 57,29 per cento degli aventi diritto. Al ballottaggio andranno quindi i due candidati di centrosinistra Cappello e del M5S Sangiorgi. La data del ballottaggio sarà verosimilmente domenica 24 giugno. Qui di seguito i voti nel dettaglio. (Fonte: Portale Eligendo - Ministero del'Interno)