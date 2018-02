Elezioni Politiche 2018, LeU: Bersani, Errani e Fratoianni in città

Venerdì 16 febbraio i tre candidati di Liberi e Uguali, Pierluigi Berani, Vasco Errani e Nicola Fratoianni saranno alle 20.30 presso il Nuovo Cinema Nosadella di via Ludovico Berti 2/7.

L'evento, dal titolo, “Liberi e Uguali. Il mondo cambia, ma non i nostri valori. Per un Paese più giusto” vedrà anche la partecipazione dei candidati Anna Falcone, Maria Cecilia Guerra ed Eulalia Grillo.

L'On. Nicola Fratoianni parteciperà anche al presidio antifascista contro il comizio di Forza Nuova. In una nota Liberi e Uguali Bologna chiede con forza che sia vietato il comizio: "Sciogliere i partiti che si richiamano a quell'ideologia di odio, violenza e discriminazione è un'iniziativa da prendere immediatamente - si legge nel comunicato - per questo invitiamo tutte e tutti coloro che hanno a cuore Bologna, città medaglia d'oro della Resistenza, ad essere in piazza del Nettuno con noi, assieme all'Arci, all'Anpi, alla Cgil e a tanti movimenti e associazioni antifasciste. Manifesteremo pacificamente il nostro dissenso, sfidando con la partecipazione, l'inclusione e con canti partigiani chi sa solo diffondere odio e violenza".