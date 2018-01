Elezioni politiche 2018: i candidati alla Camera della lista M5S

Come nella passata edizione, al termine delle procedure di consultazione interna (le parlamentarie, ndr) il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati alle elezioni politiche 2018 per la Camera nei collegi plurinominali. All'area metropolitana di Bologna (in grassetto nell'elenco che segue) spettano 6 seggi sui 28 riservati alla quota proporzionale della Camera per l'Emilia Romagna.

Collegio 1

1.Sarti Giulia

2. Carlo Ugo De Girolamo

3. Francesca Savelli

4. Cristiano Casadei

Supplenti: Jessica Amadio, Stefano Pinetti, Damiana Mirto e Federico Lepore

Collegio 2

1, Vittorio Ferraresi

2. Stefania Ascari

3. Michele Dell’Orco

4. Nadia Piseddu

Supplenti: Lorenzo Lazzari, Alessandra Romani, Simone Rizzo, Francesca Capuozzo



Colleggio 3 (Territorio metropolitano Bologna)

1. Matteo Dall’Osso

2. Alessandra Carbonaro

3. Davide De Matteis

4. Valentina Ferretti

Supplenti: Paolo Bernini, Claudia Fratto, Andrea Paci e Francesca Fratini

Collegio 4

1. Maria Edera Spadoni

2. Davide Zanichelli

3. Chiara Pedrazzoli

4. Matias Eduardo Diaz Crescitelli

Supplenti sono Valentina Canova, Marco Bazzani, Maria Francesca Pugliese e Alessio Sani