Elezioni politiche 2018: i candidati al Senato della lista M5S

Come nella passata edizione, al termine delle procedure di consultazione interna (le parlamentarie, ndr) il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati alle elezioni politiche 2018 per il Senato nei collegi plurinominali. All'area metropolitana di Bologna (in grassetto nell'elenco che segue) spettano 6 seggi sui 14 riservati alla quota proporzionale per l'Emilia Romagna.

Collegio 1

1. Michela Montevecchi

2. Marco Croatti

3. Elisa Bulgarelli

4. Davide Brunelli

Supplenti: Carla Franchini, Alfredo Bonetti, Giuseppina Marziali, Pierluigi Monari

Collegio 2

1. Gabriele Lanzi

2) Maria Laura Mantovani

3) Claudio Brandoli

4) Luisa Catellani

Supplenti: Fabrizio Todaro, Barbara Campanini, Vincenzo Riccobene, Stefania Piccinini