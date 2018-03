Elezioni politiche 2018, alla vigilia del voto: tutte le info e le cose da sapere

Nella giornata della vigilia la città si sta preparando alla consultazione elettorale che, domani, 4 marzo, prenderà il via nei 1049 seggi della provincia di Bologna. I candidati hanno chiuso le campagne elettorali ieri sera, e da mezzanotte è in vigore il silenzio elettorale.

Quando si vota. Domani i seggi apriranno dalle 7 alle 23. A votare sono chiamati circa 750mila persone in tutto il territorio metropolitano. Ogni elettore avrà recato il seggio sulla propria tessera elettorale, in base alla residenza.

Chi può votare. E' necessario aver compiuto 18 anni per l'elezione dei rappresentanti della Camera (scheda rosa) e 25 anni per eleggere i senatori (scheda gialla). Per votare occorre presentare al seggio un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Rinnovo tessera elettorale. Per rinnovare la tessera occorre presentarsi agli uffici elettorali del Comune di residenza. Qui le informazioni dettagliate su orari e modalità di rinnovo.

Come si vota. Nella stessa scheda -una rosa per la Camera, l'altra gialla per il Senato- sono indicati sia i candidati ai collegi uninominali che quelli eleti con il sistema proporzionale. Queste le istruzioni su come votare. Da quest'anno, inoltre, l'elettore non metterà direttamente la scheda nell'urna: è stato infatti introdotto un nuovo sistema elettorale antifrode. Previste anche multe molto salate in alcuni casi (leggi quali).

Chi si vota: seggi, collegi, candidati. I bolognesi eleggeranno in tutto 20 parlamentari (Leggi la lista completa dei candidati) Per la Camera il territorio metropolitano sarà suddiviso in quattro collegi uninominali, mentre la quota proporzionale ricoprirà grossomodo i confini della provincia. Per il senato invece la provincia sarà divisa in due, e un candidato verrà eletto con parte della provincia di Ferrara. (Leggi qui la ripartizione esatta comune per comune).

Trasporti e accesso alla Ztl. Il giorno delle elzioni la Zona traffico limitato sarà sospesa, rimarranno invece i vincoli per i T-Days, zona U e piazza San Francesco.Rinviata anche la domenica ecologica.

Navetta speciale per i seggi alle Rosa Luxemburg, con corse ogni 30 minuti dalle 7 alle 22.

Gallery