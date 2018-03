Elezioni politiche 2018, code ai seggi, l'appello del cittadino: 'Andate per tempo'

"Avviso ai naviganti: non andate a votare verso la chiusura dei seggi elettorali, perché con le nuove procedure di voto ci sono file di almeno un'ora". E' il consiglio di Alfonso, un cittadino che è da poco andato a votare in un seggio in zona Birra, a Borgo Panigale, per le elezioni del nuovo parlamento, (Leggi qui la diretta del voto).

"Ho impiegato 45 minuti, c'erano almeno 30 persone davanti. -continua Alfonso-Tutto è dipeso dalla nuova procedura antitruffa. Non vorrei ci fossero dei problemi nel tardo pomeriggio o verso la chiusura dei seggi".

L'esempio di Alfonso non è il solo: un po' ovunque chi vuole andare a votare deve armarsi di pazienza e attendere il proprio turno. In vicolo Bolognetti da stamane si deve attendere una mezz'ora. Altre segnalazioni arrivano dalla Cirenaica ma anche dalle zone di Casalecchio.

Infatti, da quest'anno la nuova procedura antifrode prevista dal Rosatellum comporta un paio di passaggi dove è richiesta l'assistenza di terzi, e questo sta portando, appunto ai rallentamenti sopracitati. Ingorghi e file che potrebbero sensibilmente peggiorare a ridosso della chiusura dei seggi, notoriamente affollati a ogni consultazione dagli elettori che si attardano.

