Elezioni Politiche 2018: i candidati alla camera di Potere al Popolo in Emilia Romagna

I candidati alla camera di Potere al Popolo in Emilia Romagna:

- Uninominale

Imola – Cremaschi Giorgio

San Giovanni in Persiceto – Candeloro Claudia

Bologna Mazzini – Oladejo Olawale Jelili

Bologna Casalecchio in Reno- Via Mariarachele

Cesena – Strippoli Anna

Ravenna – Cicognani Filippo

Rimini – Vittori Francesco Wilbert

Forlì – Ghetti Lorenzo

Ferrara – Tavassi Giovanni

Cento – Govoni Elena

Modena – Tavilla Carmelo detto Elio

Sassuolo – Nardiello Sara

Scandiano – Montelaghi Alberto

Parma – Bui Andrea

Fidenza – Carosino Stefano

Piacenza – Sartori Stefania

Reggio nell’Emilia – Castiglioni Barbara

- Plurinominale

Veridiani Raffaella

Caligari Marco

Rossi Valentina

Zattoni Leonardo

Tavilla Carmelo detto Elio

Soriani Stefania

Gallo Corrado detto Corra

Pederzoli Vania



Alboresi Mauro

Rauseo Angela Bernadetta Antonietta

Bonzi Andrea

Ferronato Chiara

Zardetto Rina

Fasoli Giuseppe

Prodi Selene

Tagliaferri Andrea