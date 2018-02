Potere al popolo: candidati di Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Le ultime assemblee di Potere al Popolo sul territorio regionale hanno espresso i candidati al Parlamento. Tutte le candidature rispettano i criteri che erano stati presentati nazionalmente: parità di genere, radicamento sul territorio, coerenza del “curriculum politico”, equilibrio fra le generazioni, equilibrio fra i settori di impegno sociale. I nomi che sono stati approvati per Bologna (e regione nel caso del Senato) sono: Uninominale Senato: Francesca Fortuzzi, attivista per l'uguaglianza di genere e contro la violenza sulle donne Plurinominale Senato Stefano Grondona (Bologna), avvocato e attivista del mutuo soccorso Lucilla Ronchi (Rimini), ambientalista Giuseppe Limantri (Ravenna), operaio e sindacalista Marcegaglia Daniela Fuschini (Ferrara), educatrice per la disabilità Uninominali Camera: Bologna: Giorgio Cremaschi, ex-sindacalista e ora attivista per la difesa dei diritti del lavoro, portavoce di Eurostop Bologna-Casalecchio: Claudia Candeloro, avvocato, Portavoce Giovani Comunisti Imola: Olawale Oladejo, metalmeccanico, attivista del coordinamento Primo Marzo Pianura-S. Giovanni in Persiceto: Rachele Via, assistente sociale per le disabilitià Plurinominale Camera: Mauro Alboresi, ex-sindacalista, ora segretario nazionale del PCI Angela Rauseo, ricercatrice precaria, attivista politica Andrea Bonzi, impiegato, attivista sportello antisfratto imolese Chiara Ferronato, ricercatrice precaria, attivista politica