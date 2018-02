PD, Renzi presenta il programma. 'Ecco le 100 proposte' - VIDEO

Il segretario del Pd all'Opificio Golinelli per la presentazione ufficiale del programma elettorale

"Una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto.

"Noi diamo incentivi per assumere, il reddito di cittadinanza è un incentivo per licenziare - questo uno dei punti clou dell'intervento di Renzi - noi non spariamo cifre a caso come i cento miliardi per il reddito di cittadinanza".