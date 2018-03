Elezioni, a Bologna i collegi salvano il Pd. E Casini la spunta al Senato

A livello nazionale il Pd è crollato. Così come in Regione: la vecchia Emilia Romagna, infatti, mostra un rosso piuttosto sbiadito. A Bologna non stappano lo spumante però, nonostante il brusco calo, sotto le Due Torri i dem reggono. In base ai risultati dei collegi (QUI TUTTI I DETTAGLI, COLLEGIO PER COLLEGIO), tutti i candidati del Pd all'uninominale ce l'hanno fatta.

Complessivamente i democratici restano comunque sotto l'asticella del 30% al proporzionale, 28,94% quando le sezioni scrutinate erano 651 su 1.049. Un risultato basso in Emilia-Romagna ma comunque qualcosa rispetto al crollo a livello nazionale.

A dare una mano al centrosinistra è praticamente solo +Europa che ottiene il 3,45%, mentre il centrodestra vola sulla spinta della Lega: 16,85%, contro il 9,23 di Forza Italia e il 3% di Fratelli d'Italia. In questa situazione il Movimento 5 stelle e' quasi il primo partito anche a Bologna col 27%. Non scalda i cuori Liberi e Uguali che si ferma al 5,5%. Ai dem resta la magra consolazione dei collegi, tutti vittoriosi sotto le Due Torri. A Bologna citta' Andrea De Maria (37% con 106 sezioni scrutinate su 316) stacca di circa 10 punti Paola Francesca Scarano. Lontana la Cinque stelle Alessandra Caronaro (21%) mentre discreta la prestazione di Anna Falcone di Liberi e Uguali, con l'8%.

Consolidato anche l'esito nella zona ovest, il collegio che comprende Casalecchio e la Valsamoggia, dove Gianluca Benamati ha il 34% quando manca un centinaio di sezioni alla chiusura dello scrutinio. Eugenia Maria Rocella segue per il centrodestra col 28%, poco dietro Paolo Maria Veronica dei Cinque stelle.

Testa a testa fino all'ultimo voto in pianura con Francesco Critelli davanti nel collegio di San Giovanni in Persiceto contro l'azzurro Giuseppe Vicinelli. Quando manca una manciata di sezioni da scrutinare il segretario provinciale Pd e' poco sotto il 32% contro il 30,5% dell'esponente del centrodestra: divario minimo ma sufficiente. A Imola invece il prodiano Serse Soverini conduce col 33% su Simonetta Mingazzini del centrodestra che ha il 29%. Al Senato ce la fa Pier Ferdinando Casini, che viaggia sul 33,54 contro il 28% di Elisabetta Brunelli, il 26% di Michela Montevecchi e il 7% di Vasco Errani.

Il centrodestra che avanza. Guardando al resto della Regione, l'affermazione della coalizione di centrodestra è tangibile. A dati ancora non definitivi, si profila a Piacenza, a Ferrara (35,3%) e Rimini (34%). Largo vantaggio anche nel collegio di Reggio Emilia dove, con 178 sezioni scrutinate su 456, il centrodestra stacca di oltre 5.000 voti il centrosinistra. Nell'Emilia rossa va male anche Liberi e Uguali, che ottiene il 4,3% a livello regionale: il risultato migliore lo fa registrare Vasco Errani che, a Bologna, ottiene il 7.4%.

