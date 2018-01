Al via la campagna elettorale: Renzi, Salvini e De Girolamo in città

Oggi è stata la volta di Liberi e Uguali, con i "big" Vasco Errani e Pierluigi Bersani, ma a partire dal week end gli appuntamenti pre-elettorali si intensificano.

Il 2 febbraio alle 15 è la volta di Matteo Renzi che presenterà il programma elettorale del Partito Democratico presso l'Opificio Golinelli.

Sabato 3 febbraio, il candidato alla presidenza del Consiglio Matteo Salvini sarà a San Lazzaro di Savena per incontrare i candidati. E' atteso alle 13, presso il centro congressi Unaway in via Palazzetti.

Sempre sabato 3 febbraio alle ore 10:30, in Piazza Galvani apri la campagna elettorale di Forza Italia. Saranno presenti Anna Maria Bernini, candidata al Senato, Nunzia De Girolamo, candidata alla Camera, Galeazzo Bignami, candidato alla Camera, Luigi Amicone, candidato al Senato.

Oggi Liberi e Uguali ha presentato i candidati a Bologna. Al tavolo due "big" della politica, Pierluigi Bersani e Vasco Errani, usciti dal PD di Renzi ed entrabi candidati.

"Non mi sorprende, perchè ci sono suoi uomini o donne candidati nel Pd o in liste co llegate, come Santagata - ha detto oggi Bersani in riferimento alla dichiarazione di Romano Prodi a favore del voto al Partito Democratico, pur considerando la legge elettorale una sciagura "il problema dell'unità del centrosinistra dovrebbe porselo il Pd che ha rotto quell'unità quando ha fatto una politica non di centrosinistra, ma di centrismo" anche perchè "chi ha parlato del centrsinistra è stato spianato".

"Prudenza" nell'utilizzare il "voto utile", poichè in molte situazioni si è rivelato "un boomerang, il porblema non non LeU ma le scelte fatte in questi anni dal Pd" ha detto Errani, sottolineanche che "non siamo più scissionisti, stiamo costruendo un progetto politico".