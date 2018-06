Sinistra Unita: "Imola passata a un movimento né di destra né di sinistra"

«Dopo 70 anni di governo, prima di sinistra, poi di centrosinistra, a causa dello spostamento verso il centro degli ultimi anni, Imola è passata a un movimento di ambigua collocazione, né di destra né di sinistra, alleato e succube a livello nazionale, di un partito xenofobo e razzista». Questo il commento a freddo di Sinistra Unita Imola, arrivato a quasi una settimana dalla vittoria della candidata Manuela Sangiorgi.

«Il PD paga lo spostamento continuo al centro sia in città sia nel Paese, in cui i governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni hanno via via distrutto sistematicamente e arrogantemente le conquiste di decenni di lotte dei lavoratori con una macelleria sociale a favore delle élites finanziarie. A Imola il mancato ascolto delle esigenze dei cittadini su ambiente, sanità, uso del territorio, politiche per il lavoro e a sostegno dei meno abbienti, autonomia imolese si è intrecciato con una modalità di governo autoreferenziale, portando a un distacco sempre più accentuato e tendente all'opposizione di strati sociali un tempo vicini alle idealità della sinistra e a una sempre minore partecipazione al voto»..

Sinistra Unita fa sapere infine che continuerà la propria azione all'opposizione dei nuovi amministratori per misurarne le capacità nella realizzazione di quanto promesso in campagna elettorale con particolare attenzione per i temi della discarica, della sanità, del lavoro e della partecipazione.