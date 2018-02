Il poliziotto, segretario generale del Sindacato autonomo polizia, a margine di una conferenza stampa commenta così

Chi spara sugli stranieri è come chi, arrabbiato per le multe, danneggia gli autovelox: 'Voglio fare un'analogia che non è assolutamente forzata - dice Tonelli - ma sono gli stessi segnali di insofferenza'.