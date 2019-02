Elezioni comunali San Pietro in Casale, il candidato Polazzi cerca accordo con M5S

Per le elezioni comunali a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, il centrodestra locale si presenta unito candidando il leghista Mattia Polazzi. Ma non solo: l'aspirante primo cittadino chiama al suo fianco anche il Movimento 5 stelle. Polazzi e' alla testa di una lista denominata 'San pietro in testa' che raggruppa Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolo della famiglia ed altri civici.

Ma il candidato sindaco, consigliere dell'unione Reno Galliera e del Comune di San Pietro in Casale, annuncia di aver "avviato un bellissimo dialogo con il Movimento 5 stelle e con il Movimento sovranista" e che "nel giro di pochi giorni concluderemo l'accordo di amministrazione per San Pietro".

Tra le promesse elettorali, ecco quella di rivoluzionare radicalmente il sistema di sicurezza e costruire una nuova caserma per i Carabinieri. "Il nostro obiettivo- afferma polazzi- è fare rinascere San Pietro in Casale. Dobbiamo rilanciare l'occupazione, sostenere l'artigianato, dare spazi ai giovani collaborando maggiormente con i privati e soprattutto rivoluzionare radicalmente il sistema sicurezza, con una nuova e più grande caserma per i Carabinieri, potenziando la polizia locale e collaborando con gli istituti di vigilanza privata".

Polazzi promette anche di "sradicare le logiche del pd che hanno reso il nostro comune succube delle decisioni di palazzo, del sindaco di Bologna Virginio Merola e del suo partito". E forza italia ci crede: è "un'ottima squadra- commenta il commissario provinciale azzurro Diego Baccilieri- capace e rodata, guidata da amministratore attento che di certo saprà fare bene".

(Ola/ Dire)