Amministrative Imola, si scaldano i motori: già tre i candidati

Fervono i lavori a Imola, dove il Commissario straordinario, dott. Nicola Izzo, delega 30 funzionari per l'autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali. Dopo le dimissioni della sindaca Emanuela Sangiorgi, a ottobre dello scorso anno, eletta in quota 5 Stelle, poi espulsa, gli imolesi torneranno alle urne in via straordinaria il 20 e il 21 settembre.

Tre le sedi comunali scelte per le liste: “Il Borghetto” – piano ammezzato, Piazzale Ragazzi del '99, l'Ufficio Protocollo, piazza Matteotti 4 e lo 3) Sportello Straordinario nella sede municipale di Via Cogne n ° 2. La scadenza per la presentazione delle liste è fissata per sabato 22 agosto.

Intanto spuntano i primi nomi: il Movimento 5 Stelle rilancia con Ezio Roi, 72 anni, ex magistrato. Ex pretore, è stato anche assessore alla Sicurezza della Giunta Sangiorgi, dalla quale era poi uscito.

Se i pentastellati scelgono un candidato "maturo", il Partito democratico schiera Marco Panieri, 30 anni, laureato in economia, membro della segreteria Territoriale del PD di Imola, già Consigliere Comunale, da giugno 2013.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Rialzati Imola" la lista civica capeggiata da Carmen Cappello, anche lei già consigliera comunale ed ex sfidante di Sangiorgi. 55 anni, avvocato, sostenuta da Italia Viva e Azione. Ha annunciato la sua candidatura in piena emergenza covid.