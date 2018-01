VIDEO| Elezioni, Di Battista: Pd candida Casini e premia lavoro sporco banche

Il deputato del Movimento 5 stelle in via della Beverara per la presentazione del programma sull'università

Sulle Parlamentarie il pentastellato commenta le polemiche sulle votazioni per scegliere i candidati: "Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità.

Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti. Che ci siano delle polemiche è normale, ma questo fa parte delle nostre regole interne”.