Stefano Lugli, L'Altra Emilia-Romagna: "Abbiamo pagato la frammentazione a sinistra e il voto utile"

Stefano Lugli, il candidato presidente de L'Altra Emilia-Romagna, fa una riflessione sull'esito delle Elezioni Regionali: "Quello che ci ha penalizzato sono stati la frammentazione e il voto utile. Con tutte quelle liste a sinistra del Partito Democratico gli spazi di manovra si sono ridotti. Eppure io avevo fatto un appello per una coalizione, ma non è stato accolto. Mi prendo ovviamente le mie responsabilità specificando che noi non ci smobilitiamo e ci riorganizzeremo. Come prima cosa ci opporremo al referendum proposto dal M5S per tagliare la rappresentanza democratica del Paese: saremo lì a difendere la Costituzione".

Come ha vissuto la campagna elettorale? "E' stata un'esperinza personale forte e sossisfacente dalla quale esco a testa alta. Il nostro è stato uno dei programmi più centrati sui problemi reali degli emiliano-romagnoli, mentre gli altri hanno parlato di tutto fuorchè di questo. Noi abbiamo messo in testa il tema del lavoro, che è povero e precario. Il voto reale parla di un centrodestra al 44% e quindi ci troviamo comunque di fronte auna sconfitta culturale".

Il ruolo delle Sardine? "Loro è stato il merito di risvegliare la partecipazione popolare portando in piazza contenuti antifascisti e antirazzisti. Spero che continuino così, contro la cultura della paura e della guerra tra poveri".

Borgonzoni in Regione o al Senato? "Che resti in Senato o scelga la poltrona regionale poco importa, ovunque andrà dimostrerà la sua incompetenza".