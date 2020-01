Elezioni Regionali Emilia-Romagna, dati di affluenza alle ore 19

Oggi elezioni regionali in Emilia Romagna. Ecco i dati di affluenza nella città metropolitana di Bologna e in Regione alle ore 19.00: i numeri arrivano comune dopo comune e il primo dato parziale conta un 60,12%, ma devono ancora essere presi in esame molti dei 328 comuni.

Percentuale già definitiva quella dell'affluenza alle ore 19 a Bologna: hanno votato 185.038 cittadini, pari al 60,8% degli aventi diritto. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è 304.243 persone, di cui 143.577 maschi e 160.666 femmine. La prossima rilevazione riguarderà i dati totali dell'affluenza alle ore 23, alla chiusura delle urne.

I primi dati sull'affluenza sono arrivati alle 12.00 di oggi registrando dei numeri molti più alti rispetto alle consultazioni del 2014: 23,44% (contro il 10,77% delle precedenti elezioni dell'Emilia-Romagna) e, mentre sulla città di Bologna eravamo al 24,7%, che corrisponde a 75.344 cittadini.