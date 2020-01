Regionali, il piano di Bonaccini: "Se vinco trasporti gratis per 600mila studenti"

Bus, treni, corriere: circa 20 milioni di euro all'anno per rendere gratuito il trasporto pubblico regionale per oltre 600mila studenti dell'Emilia-Romagna, dai cinque a 19 anni. È il piano presentato dal presidente uscente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dall'assessore ai Trasporti Raffaele Donini che, assicurano, in caso di vittoria alle prossime elezioni regionali, faranno partire subito.

"Nella prossima legislatura vogliamo rendere gratuiti per tutti gli studenti dell’Emilia-Romagna gli autobus, i treni regionali e qualsiasi mezzo del trasporto pubblico locale, dalle corriere nei tratti extraurbani al Metromare di Costa che collega Rimini e Riccione. Vogliamo fare ripartire i consumi – spiega Bonaccini – ma soprattutto vogliamo dare una svolta nella riduzione dell'inquinamento atmosferico. Daremo un segnale robustissimo a chi sceglie di utilizzare il servizio pubblico".

Trasporto gratuito per 600mila giovani

La fascia di popolazione interessata dal piano regionale è di oltre 600mila ragazzi, quelli compresi nella fascia d’età 5-19 anni (608.838 per l’Istat al 1^ gennaio 2019). Tanti in ogni provincia, per Bologna sono 134.146.

Il costo stimato è fra i 20 e i 25 milioni di euro, coperti da risorse del bilancio regionale. Il calcolo esatto dovrà tenere conto delle agevolazioni già ora attuate dai Comuni. In particolare, i giovani fino al compimento del 27^ anno di età godono sconti sugli abbonamenti sia annuali che mensili. Così come ci sono altre iniziative: a Bologna, per esempio, l’abbonamento annuale è gratuito per i bambini e i ragazzi fino alla terza media. La misura regionale dovrà quindi essere armonizzata con l’azione degli enti locali.

Attualmente, il Trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna è finanziato con 440 milioni all’anno fra risorse statali e regionali, a cui aggiungere l’introito tariffario complessivo, pari a 260 milioni di euro all’anno.