Regionali, al via banchetti M5S plastic free

Due banchetti “plastic free” organizzati dal MoVimento 5 Stelle a San Giovanni in Persiceto e a Bologna. Un centinaio di persone hanno partecipato ei giorni scorsi all’iniziativa “Liberati dalla plastica” portando ai banchetti 5 bottiglie di plastica e ricevendo in cambio una borraccia in vetro targata MoVimento 5 Stelle.

“Siamo molto soddisfatti che la nostra idea abbia avuto tanto successo, perché significa che il tema del rispetto dell’ambiente, assieme a quello della necessità di diminuire il consumo di plastica, stanno finalmente prendendo piede - commenta Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle e promotrice dell’iniziativa - Nella scorsa legislatura tanto abbiamo fatto per cercare di limitare il consumo di plastica, penso per esempio allo stop delle stoviglie usa e getta nella sagre e feste di paese, ma tanto resta ancora da fare. Per questo sarà decisa la presenza del MoVimento 5 Stelle in Regione anche per i prossimi cinque anni”.

Dopo i banchetti a San Giovanni in Persiceto e del pomeriggio in via Bellaria a Bologna, l’appuntamento con l’iniziativa “Liberati dalla plastica” è per lunedì 13 gennaio a Zola Predosa nella nuova piazza del Municipio “Ex Mandria”.