Regionali: Prodi e Berlusconi, "sfida" a distanza a Bologna l'11 gennaio

Da una parte il leader di Forza Italia, dall'altra "il professore", stesso giorno, stessa ora, alberghi diversi. Sabato 11 gennaio, Silvio Berlusconi e Romano Prodi si sfidano a distanza in città, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.

Berlusconi sarà al Savoia Hotel Regency di via del Pilastro alle 17 per presentare la lista dei candidati, in sostegno alla leghista Lucia Borgonzoni. Da quasi apprende tornerà nuovamente a Bologna prima del voto.

Prodi sarà invece ospite dell'evento di "Più Europa", dalle 15 alle 18 presso I Portici Hotel di via Indipendenza, la formazione politica promossa da Emma Bonino che parteciperà alle elezioni regionali con una propria lista in appoggio al dem Stefano Bonaccini.