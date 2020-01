Regionali, Salvini e Borgonzoni rush finale a Bibbiano: ma la piazza è già 'prenotata' dalle sardine

Salvini e Borgonzoni non potranno tenere il comizio conclusivo in Piazza della Repubblica a Bibbiano. Almeno per il momento. L'inchiesta sui presunti affidi illeciti dei minori che ha investito il comune del reggiano ha tenuto banco durante tutta la campagna elettorale del Carroccio, come prova nero su bianco un foglio lasciato da un militante della Lega, durante l'incontro tra Matteo Salvini e i candidati in un hotel bolognese ("La clava" su Bibbiano). Ma il 23 gennaio, lo spazio è già stato "prenotato" dalle Sardine.

Uno dei promotori del movimento, Mattia Santori, avrebbe presentato la documentazione due settimane fa. Ora dovranno decidere la Prefettura e la Questura. La Lega potrebbe avere la precedenza, in quanto partito politico che "corre" per le elezioni regionali del 26 gennaio.

Che il rush finale tra i candidati alla presidenza della Regione si giocasse su Bibbiano e l'inchiesta "Angeli e demoni" non vi sono dubbi, ma la tensione ieri è salita ulteriormente quando una telefonata arrivata intorno alle 8 all'ufficio dello sportello sociale del Comune, annunciava l'esplosione di una bomba (falso allarme), così gli uffici sono stati evacuati.