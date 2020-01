Elezioni regionali, Bonaccini in diretta Facebook: "Proposte e domande degli elettori"

Mentre Borgonzoni andrà allo stadio Dall'Ara e Salvini parteciperà, con polemiche, all'evento della "Befana del poliziotto" all'Antoniano, dalle ore 11 di oggi 6 gennaio, Stefano Bonaccini sarà in diretta insieme a Elisabetta Gualmini sulla sua pagina Facebook per raccogliere le proposte e le domande degli elettori. Questa volta verrà trattato in particolare il tema dei diritti e dei servizi.

“Questa settimana, giorno dopo giorno, ho avanzato 10 proposte concrete per fare dell'Emilia-Romagna la ‘regione della conoscenza’ – fa sapere il presidente uscente - proponendo un passo avanti sui nidi e servizi educativi, scuola e formazione, diritto allo studio e sport, università e cultura”.

“Da domani si riparte col secondo, ‘Emilia-Romagna regione dei diritti e dei doveri’”. E nel corso della settimana “verranno presentate le 10 proposte concrete per fare un passo avanti su sanità, assistenza, non autosufficienza, casa, ecc. I nostri avversari stanno cercando lo scontro proprio per non parlare di Emilia-Romagna e senza avanzare una sola proposta in positivo –conclude Bonaccini. - Noi vogliamo invece costruire un progetto per il futuro di questa bellissima regione”. Chiunque volesse avanzare idee o domande, può scriverle direttamente su Facebook.

Nei giorni scorsi Bonaccini aveva scritto: “Mi dispiace Matteo Salvini, ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi e cresciamo, come ti hanno detto tutti gli istituti demoscopici. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in Emilia-Romagna sei un ospite, peraltro sempre benvenuto, mentre io sono di casa: il 27 gennaio tu tornerai comprensibilmente a Roma per il ruolo che ricopri, mentre io starò qui, perché questa è la mia terra e questa è la mia gente. In ogni caso conteranno i voti reali del 26 gennaio: lasciamo stare i sondaggi e provate a tirar fuori almeno un'idea per l'Emilia-Romagna, perché al momento siamo solo a selfie con gattini e fango sulla nostra regione. Avete brindato troppo presto, fidati.”

Sul sito www.stefanobonaccini.it nei prossimi giorni saranno pubblicati maggiori dettagli su questo primo "pilastro" programmatico.