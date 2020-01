Regionali: "Andiamo a votare, vez?" La comunità islamica contro l'astensionismo

"Andiamo a votare, vez?", "Non siamo più sbarbi, andiamo a votare" e anche "Chi non vota è fuori dai coppi!": sono solo alcuni degli esempi apparsi in questi giorni sulla pagina Facebook della Comunità islamica di Bologna. "Frasi brevi, semplici, dirette e con degli intercalari dialettali per spingere i bolognesi, musulmani e non, a esercitare - domenica 26 gennaio in occasione del voto regionale in Emilia-Romagna - il proprio diritto di voto, a essere cittadini attivi, a occuparsi di politica", si legge nei post.

"Molti dei giovani italiani di oggi hanno origine straniere- spiega Rassmea Salah, vicepresidente della Comunità islamica di Bologna- frequentano l'ultimo anno delle superiori, vanno all'università, lavorano. Capita, però, che non siano consapevoli del loro diritto di voto. Noi vogliamo che prendano coscienza anche di questo aspetto della vita dei cittadini. Lasciandosi coinvolgere, occupandosi di politica, possono far sì che la politica si occupi anche di loro. Magari riaprendo la discussione sullo ius culturae". e continua "speriamo che questa volta vadano alle urne molti aventi diritto in più - come 5 anni fa, quando venne eletto Governatore Stefano Bonaccini e l'affluenza si fermò al 37% - facciamo appello ai giovani, soprattutto musulmani: le seconde generazioni stanno crescendo, sono sempre di più quelli che raggiungono l'età per poter votare. Per questo abbiamo scelto lo slang bolognese: i ragazzi di religione musulmana utilizzano questi intercalari dialettali esattamente come fanno i loro coetanei 'autoctoni'. Naturalmente non diamo indicazioni di voto", conclude Salah. (dire)