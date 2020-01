Regionali, E-R Coraggiosa invita gli indecisi: "Fermiamo la destra becera"

"Ce la stiamo giocando sul filo del rasoio e da figlia adottiva di questa regione fa impressione vede che in Emilia-Romagna si sta facendo largo la destra più becera e pericolosa che potessimo immaginare. Eppure, è una concreta realtà".

A dirlo è Elly Schlein, candidata capolista di Emilia-Romagna Coraggiosa, in occasione di 'Terra che accoglie', iniziativa elettorale con un focus sul tema dell'immigrazione. Sorpresa dall'andamento dei sondaggi che vedono sempre meno distanza tra le percentuali di consenso che dividono Bonaccini dalla sua principale avversaria, Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra, Schlein invita le oltre 200 persone presenti questa mattina al circolo Arci Benassi di Bologna a moltiplicare il consenso alla lista.

"Invitate almeno dieci persone vicine a voi a sostenerci. Se oggi i sondaggi ci danno verso un 5% io vorrei almeno raddoppiare i numeri, perché non solo voglio fermare le destre ma voglio anche far sentire la nostra voce in Consiglio regionale e per questo dobbiamo tutti mobilitarci". Dello stesso avviso anche Filippo Miraglia, responsabile immigrazione di Arci: "facciamo attenzione a non far entrare questa banda di razzisti pericolosa in Emilia-Romagna. Bisogna convincere i disillusi ad andare al voto, perché questi (Lega, ndr) sono pericolosi". (Saf/ Dire)