Regionali, oggi la chiusura del M5S con Benini e Di Maio in piazza Galvani

Luigi Di Maio ci sarà. L'ex capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha dato le dimissioni proprio il 22 gennaio, è atteso sul palco in piazza Galvani alle 18:45. È la chiusura della campagna elettorale di Simone Benini, che, dice Di Maio su Facebook, merita di essere supportato.

"Simone Benini è una persona onesta, per bene, che per anni ha lavorato a testa bassa per tutti i cittadini della sua Regione. Sapere che sarà lui a rappresentare le battaglie del MoVimento all'interno del Consiglio regionale è una garanzia per chiunque".

"Per questo – scrive il ministro degli Esteri – stasera sarò al suo fianco e vi aspetto, perché Simone Benini merita tutto il nostro supporto. Questo è il nostro Movimento e ne sono orgoglioso".

Con lui, per il comizio elettorale, oltre al candidato alla presidenza della Regione Simone Benini, ci saranno Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, i sottosegretari Alessio Villarosa (Finanze) e Vittorio Ferraresi (Giustizia), e i parlamentari M5s del territorio regionale.

Le dimissioni

"Questa è la fine di una fase, ma non della mia esperienza con il Movimento 5 stelle - ha detto Di Maio due giorni fa, ringraziando chi ha fatto parte della sua esperienza politica - sono qui per rassegnare le dimissioni da capo politico del movimento 5 stelle. Io non mollo. Si chiude una fase. Ci vediamo agli Stati Generali dove tutti potranno portare le proprie idee".

A Di Maio subentra Vito Crimi, ora viceministro al Viminale, un grillino della prima ora, sin dall'epoca dei "Meetup - Amici di Beppe Grillo".

Il commento di Benini

"Lo aveva già fatto nel 2018, quando dopo che il Movimento 5 Stelle aveva trionfato nelle urne, rinunciò a fare il Presidente del Consiglio rifiutandosi di incontrare Berlusconi, lo ha fatto questa estate non cedendo alle lusinghe di Salvini dopo che il segretario leghista aveva fatto cadere il governo Conte 1".

"Non si è mai tirato indietro. Neanche in Emilia-Romagna – commenta il candidato alla presidenza – dove ci ha sostenuto con forza con iniziative pubbliche. La sua è una scelta di testa e cuore, per il bene del Movimento 5 Stelle e dell’Italia, visto il ruolo che ricopre, che lo impegna a livello internazionale fuori dall’Italia molto spesso".

Gli altri appuntamenti

La chiusura del centro-sinistra è invece prevista alle 21 al circolo Arci Benassi dove, insieme al candidato alla presidenza Stefano Bonaccini, ci sarà anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.