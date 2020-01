Dimissioni di Maio, il candidato 5 Stelle Benini: "Ha messo i cittadini davanti a se stesso"

Da ieri pomeriggio Luigi Di Maio non è più il capo politico del Movimento 5 Stelle. "Ha fatto una scelta di testa e cuore come ha sempre fatto, mettendo i cittadini davanti a se stesso", ha commentao il candidato alla regionali Simone Benini.

"Lo aveva già fatto nel 2018, quando dopo che il Movimento 5 Stelle aveva trionfato nelle urne, rinunciò a fare il Presidente del Consiglio rifiutandosi di incontrare Berlusconi, lo ha fatto questa estate non cedendo alle lusinghe di Salvini dopo che il segretario leghista aveva fatto cadere il governo Conte 1. Non si è mai tirato indietro. Neanche in Emilia-Romagna, dove ci ha sostenuto con forza con iniziative pubbliche. La sua è una scelta di testa e cuore, per il bene del Movimento 5 Stelle e dell’Italia, visto il ruolo che ricopre, che lo impegna a livello internazionale fuori dall’Italia molto spesso".

A Di Maio subentra Vito Crimi, ora viceministro al Viminale, un grillino della prima ora, sin dall'epoca dei "Meetup - Amici di Beppe Grillo".

"Condivido anche il pensiero di Luigi, che è il pensiero della stragrande maggioranza di cittadini, iscritti, attivisti, consiglieri comunali ed eletti del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. Dopo centinaia di banchetti nelle piazze e mercati in questa bellissima campagna elettorale, lo posso confermare - aggiunge - il Movimento 5 Stelle è forza politica e culturale indipendente e alternativa alle lobby liberiste e alle ideologie di destra e sinistra. E tale deve rimanere. Una forza indipendente, sempre in grado di mettere al centro dell’azione politica progetti e raggiungere gli obiettivi di cui per anni si è solo parlato. Sia al governo che all’opposizione, con chiunque. Le 40 leggi approvate in un anno e mezzo parlano chiaro. Prima i temi, prima le idee del futuro" e conlude "Grazie Luigi. Avanti MoVimento 5 Stelle!"