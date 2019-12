Regionali, appunti Lega in hotel a Bologna. Lepore: "Sconvolgente" |VIDEO

I punti chiave per la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna sono stati trovati scritti su un foglio lasciato da un militante della Lega, durante l'incontro tra Matteo Salvini e i candidati in un hotel bolognese.

"La clava" su Bibbiano, "solo manifesti e simboli della Lega", "attaccare solo il Pd" oppure "dare a Salvini una famiglia Terremotata".

E' "sconvolgente" per l'assessore alla Cultura in comune Matteo Lepore che invece rilancia i motivi per votare Stefano Bonaccini il 26 gennaio.