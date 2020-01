Elezioni Regionali, Imola scelta fra i comuni campione

Anche Imola è uno dei Comuni scelti come campione nazionale per gli exit poll e le proiezioni in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Su 62 sezioni, otto seggi saranno interessati dalle rilevazioni dell'istituto Swg per La7 e da Tecne'-Conoscenze e Strategie, per conto di Mediaset. Per questo, oggi dalle 7 alle 23, gli operatori degli istituti demoscopici, rileveranno gli orientamenti di voto degli elettori intervistandoli mentre si recano alle urne, garantendo la segretezza delle informazioni.

Dalle 23 fino alla fine degli scrutini, gli addetti demoscopici seguiranno lo spoglio dei voti per fare le proiezioni elettorali negli otto seggi campione scelti. Ad Imola sono 55.053 gli aventi diritto al voto, di cui 26.542 maschi e 28.511 femmine. I 18enni che voteranno per la prima volta, rispetto alle europee del 26 maggio 2019, sono 186 maschi e 197 femmine.

Il Comune di Imola informa che sul sito internet dell'amministrazione saranno pubblicati i dati parziali sull'affluenza alle urne, oltre ai link per seguire gli scrutini in tempo reale. I dati definitivi saranno disponibili da lunedi' mattina, prima sul sito del Comune e poi sul tabellone cartaceo posizionato sotto il palazzo comunale, lungo il portico dell'ex Bar Bacchilega. (DIRE)