Botta e risposta, Elly Schlein a Salvini: "Perché non venivate alle riunioni su Dublino?"

"Perché a Bruxelles non siete mai venuti a nessuna delle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l’Italia? Finalmente, dopo due anni che faccio la stessa domanda a Salvini e alla Lega senza avere risposta, ieri sera l’ho incrociato a San Giovanni in Persiceto e gliel’ho fatta in faccia. Giudicate voi la risposta".

Lo scrive l'ex europarlamentare Elly Schlein, oggi candidata alle Regionali con la lista Emilia-Romagna coraggiosa, che su Facebook pubblica questo video in cui, alla fine di un comizio a San Giovanni in Persiceto, dice a Salvini: "Matteo, sono una tua ex collega al Parlamento europeo, ti ricordi?", "Sì, Elly, dimmi", ha risposto il leader del Carroccio, che non distoglie lo sguardo dal cellulare. "Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino?", continua la Schlein. "Scusa, aspetta un secondo, amica mia", ha risposto lui. Poi silenzio per più 80 secondi e alla fine la risposta, vaga, prima di lasciare l'ex collega e andarsene.

"Le norme si cambiano ai tavoli – gli dice Schlein mentre lui se ne va – perché è facile poi fare i tweet però quando c'è da cambiare le cose non vi si vede mai".