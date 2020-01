Elezioni regionali: la lista a sostegno di Marta Collot e candidati all'Assemblea legislativa

Il 26 gennaio 2020, dalle 7 alle 23, in Emilia Romagna si vota per si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale.

Elezioni alle quali concorrerà la lista 'Potere al Popolo', che sostiene Marta Collot candidata alla carica di Presidente della Regione. Scopriamo insieme tutti i componenti della lista: