L'ex sindaco di Imola Sangiorgi contro Bonaccini: "Si è camuffato da civico"

L'ex sindaco di Imola (ora in orbita leghista) Manuela Sangiorgi attacca a testa bassa il governatore uscente Stefano Bonaccini: "Gli imolesi non sono cittadini di serie B, utili solo come bacino elettorale".

Lo fa il giorno dopo la tappa imolese di Bonaccini: "Chi vuole prendere in giro? Poteva e doveva venire a Imola prima e non adesso che e' in difficoltà nei sondaggi e le servono i voti degli imolesi. Ha visto l'aria com'e' cambiata? Fino a qualche anno fa avrebbe riempito le piazze- scrive Sangiorgi in un post - oggi si deve accontentare di fare degli aperitivi nell'ora di punta, perche' il Pd, in tanti l'hanno capito, non sta piu' dalla parte dei lavoratori ma solo delle e'lite finanziarie".

Sangiorgi rivendica la scelta delle dimissioni e l'addio al M5S, non piu' "antisistema". "Tu al contrario - si rivolge a Bonaccini- dopo una vita passata nel Pd ti sei camuffato da civico, cambiando loghi e colori, mescolando le carte, ma la sostanza e' sempre la stessa. Crede davvero che gli imolesi abboccheranno e voteranno chi gestisce la sanita' pubblica chiudendo le agende?".

"Caro Bonaccini - conclude Sangiorgi - gli imolesi la giudicheranno, molto serenamente, per quello che ha fatto e non ha fatto per il nostro territorio. Indubbiamente tutte le promesse di cosa farà stonano molto perchè il tempo lo ha avuto, sono cinquant'anni che sedete li', su quelle poltrone e penso che l'alternanza faccia solo bene alla democrazia. Spero di non rivederla alla guida dell'Emilia-Romagna".

(Dire)