Salvini oggi a Bologna: "Per vincere contiamo anche sugli ex elettori di Sinistra"

Matteo Salvini a Bologna, ma senza Lucia Borgonzoni. "Ha la migliore giustificazione del mondo, è con sua mamma" ha detto il leader della Lega dalla sala stampa allestita per l'occasione all'Excelsior Hotel fronte stazione dopo l'incontro con i candidati alle prossime elezioni regionali. "Elezioni che vinceremo - ha detto Salvini - stiamo preparando l'Emilia-Romagna che verrà e sarò in almeno 100 piazze da qui al 26 gennaio. Oggi con i candidati abbiamo parlato di programmi, cose da migliorare, famiglia, sicurezza, infrastrutture...Io non mi vergogno del simbolo della Lega come succede al PD e in questo periodo raccoglierò i suggerimenti della gente, incontrerò uomini e donne".

"Lasciamo ad altri le discussioni sul passato mentre noi ci prepariamo al futuro - ha continuato Matteo Salvini - e l'unico rosso che ci piace oltre al Lambrusco è quello della Ferrari e di Maranello (dove saremo il 18 gennaio), simbolo dell'Emilia che corre, che inventa, che esporta e che sogna. Sarò un paio di volte in ogni provincia dell'Emilia e della Romagna per incontrare gli elettori e scommetto (un caffè soltanto perchè altrimenti sarebbe gioco d'azzardo) che vinceremo e vinceremo anche contando sugli ex elettori di Sinistra e qualche ex grillino. Lucia Borgonzoni è una donna competente e tutta la squadra è fiera dei suoi giocatori".