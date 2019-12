Mauro Felicori in lista per Bonaccini: "Ha triplicato le spese per la cultura"

Nella lista che sostiene Stefano Bonaccini alla elezioni regionali del 26 gennaio entra anche Mauro Felicori. Già direttore della Reggia di Caserta, Felicori, 57 anni, è dirigente del Mibac e ora compare nella lista "Bonaccini presidente" nella circoscrizione di Bologna.

"Bonaccini - ha detto Felicori all'ANSA - è il presidente che ha triplicato le spese per la cultura, ha detto che vorrebbe avvalersi del mio contributo e io ho accettato".

Mauro Felicori che aveva lasciato la direzione della Reggia per raggiunti limiti di età, in seguito era stato nominato dal presidente della Regione Campania De Luca commissario straordinario della Fondazione Ravello. A febbraio un altro incarico a Modena per il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino e il rinnovamento degli Istituti nel Palazzo dei Musei.