Regionali: Pietro Bartolo, il medico dei migranti in città per sostenere Schlein

Pietro Bartolo, medico, simbolo dell'accoglienza dei migranti in arrivo a Lampedusa, l'11 gennaio sarà sotto le Due torri per sostenere Elly Schlein, candidata capolista di Emilia-Romagna Coraggiosa a sostegno di Stefano Bonaccini.

Alle 10.30, sarà al Circolo Arci Benassi di Bologna per l'iniziativa "Terra che accoglie": un confronto sui temi dell'immigrazione e della buona accoglienza. Spiega Schlein: "Ci tenevano ad affrontare di petto il tema accoglienza in questa campagna verso le regionali, visto le bugie che racconta la Lega e le ambiguità e timidezze altrui. Bisogna avere il coraggio di scrivere politiche migratorie più efficaci, lungimiranti e rispettose dei diritti umani".

E attacca: "Salvini è un'ipocrita. Sulle peggiori leggi di gestione dell'immigrazione c'e' sempre la firma della Lega. Nel 2003 erano al governo quando a Bruxelles lasciarono passare il regolamento Dublino che obbliga chi chiede asilo in Europa a farlo nel primo Paese di arrivo. Non si erano accorti di cosa volesse dire per l'Italia?". Schlein non dimentica che quando da eurodeputata negoziò la riforma "di quella norma ingiusta la Lega saltò tutte le 22 riunioni di negoziato, sulla riforma più importante per l'Italia sull'accoglienza. Per non parlare della Bossi-Fini e dei decreti sicurezza, norme che mirano a creare irregolarità impedendo ogni via di accesso regolare, per poi vederli candidarsi a governare il caos che hanno creato loro stessi. Ipocriti". All'incontro di domani, saranno presenti anche Filippo Miraglia (Arci), Giorgia Linardi, portavoce della Sea-Watch, Maso Notarianni di Mediterranea, Amelia Frascaroli, ex assessore e ora consigliera comunale, Igor Taruffi, altro candidato 'coraggioso' e Antonella Agnoli (Famiglie Accoglienti). (dire)