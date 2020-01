Regionali Emilia Romagna 2020, tutti i programmi elettorali

Sono sette i candidati a sfidarsi alle urne per le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna: Stefano Battaglia (Movimento 3V), Simone Benini (Movimento 5 Stelle), Laura Bergamini (Partito Comunista), Stefano Bonaccini (Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente), Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente), Marta Collot (Potere al Popolo) e Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna).

Ecco i programmi elettorali dei candidati:

PROGRAMMA ELETTORALE BONACCINI (Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente)

PROGRAMMA ELETTORALE BORGONZONI (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente)

PROGRAMMA BENINI - M5S

PROGRAMMA ELETTORALE BERGAMINI - PARTITO COMUNISTA

PROGRAMMA ELETTORALE LUGLI - L'ALTRA EMILIA ROMAGNA

PROGRAMMA ELETTORALE COLLOT - POTERE AL POPOLO

PROGRAMMA ELETTORALE BATTAGLIA - M3V