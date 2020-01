Regionali, festa in piazza per Bonaccini: "Il Pd non si illuda, ma riparta. Voglia di partecipare merito delle sardine"

"C'è tanta voglia di partecipare, e questo è stato merito anche delle sardine. Che c'è voglia di una politica non urlata e c'è un'alternativa ad una destra sovranista. Salvini l'ha voluta mettere sul piano nazionale: Bonaccini contro Salvini, ha vinto Bonaccini". Così il governatore riconfermato dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri sera appena prima di salire sul palco di piazza Grande a Modena, a fianco della Ghirlandina, dove si festeggia la vittoria elettorale dello scorso 26 gennaio.

La piazza si è riempita. Oltre ai cittadini che hanno sostenuto il Governatore, ci sono diversi sindaci Pd delle città capoluogo dell'Emilia-Romagna, da Andrea Gnassi di Rimini a Luca Vecchi di Reggio Emilia, ricevuti dal modenese Gian Carlo Muzzarelli, cosi' come il collega civico di Parma Federico Pizzarotti. Tutti lì per festeggiare Bonaccini a fianco del segretario nazionale dem, Nicola Zingarett . C'è poi il campione di volley Ivan Zaytsev, tra i tanti altri.

Bonaccini si gode la festa e risponde a margine anche sul Pd: "Come dovrebbe essere il mio Pd? Più largo, più aperto, di identità più marcata. Pero', i voti che ha preso qui dimostrano che è in salute. Certo, non basta aver vinto in Emilia-Romagna, è illusorio pensare che vinto qui..." si sia a posto: "In Calabria perdiamo di 20 punti e- avvisa il governatore- veniamo da nove sconfitte consecutive, batoste. Nessuno si illuda di aver risolto i problemi perchè abbiamo vinto in Emilia-Romagna. Per risolverli, bisogna avere un racconto per il Paese, bisogna governare dando risposte ai cittadini e imparando ad allargare senza litigare, cosa che il centrosinistra fa da troppo tempo e troppo spesso. E soprattutto- rimarca Bonaccini- bisogna avere una classe dirigente che sappia stare a contatto con le persone".

Il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti commenta: "La spallata al Governo che voleva Salvini non c'è stata. Bene per i cittadini emiliano-romagnoli continueranno ad avere un grande presidente. Questa vittoria insegna che bisogna essere unti, solidali e concreti. Quanto c'è un tentativo di aggressione, come quello che c'è stato in Emilia-Romagna, bisogna reagire. Ce l'hanno detto con grande forza le sardine".

Continua Zingaretti sul quadro nazionale dopo il flop dei 5 stelle: "Nel Governo cambiano i rapporti di forza? No, mi auguro più concretezza e meno polemiche. Dobbiamo riaccendere l'economia italiana e creare lavoro, investire sulla green economy e aumentare l'obbligo scolastico. Questa è l'agenda da portare avanti insieme e dare risposte, cedo che insieme le daremo". (DIRE)