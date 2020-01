Regionali, Borgonzoni: "Da domani pronti a lavorare per far sì che le promesse fatte diventino risposte vere" | VIDEO

Conferenza stampa post voto stamani della Lega a Bologna. La candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, insieme al leader della Carroccio Matteo Salvini, così rispondo ai cronisti e commentano i risultati delle urne che hanno decretato la vittoria del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini.

Borgonzoni nicchia difronte alla domanda sul suo futuro in Senato (aveva lasciato presagire dimissioni per restare sul territorio regionale). Sul fatto interviene Slavini chiarendo: "Lucia mi ha chiesto di stare qui (in Regione, ndr). Deciderò se è piu utile qui o a Roma... tanti fanno percorso verso scranno a Roma. Lucia lo vuole fare al contrario, ma su questo decideremo e vedremo se c'è spazio per accontentarla".

Il nodo, promettono, sarà comunque sciolto entro venerdì, giorno nel quale la Lega ha in programma una grande festa post campagna elettorale. Tra le fila del Carroccio si dicono comunque soddisfatti per i consensi accaparrati alle urne e pronti a lavorare già da domani per "trasformare le promesse lanciate durante la campagna elettorale in risposte vere".