Regionali Emilia Romagna, Borgonzoni: 'Risultato storico' | VIDEO

Pochi minuti prima delle due Lucia Borgonzoni si è presentata alla stampa per ringraziare tutti gli elettori, rimandando però alla mattina qualsiasi tipo di commento o dichiarazione su voto e dati. “Ringrazio tutti, tutte le persone che sono andate a votare, che sono state molte di più di cinque anni fa – ha spiegato alla stampa - e la partecipazione è fondamentale. Una campagna elettorale che mi ha visto girare tutta la Regione, incontrare tante persone e sollevare tanti problemi che ci sono”.

Poi la frecciatina a Stefano Bonaccini: “Mi spiace che Bonaccini non ha perso occasione neanche questa sera per fare quello che ha fatto in tutta la campagna elettorale, cioè cercare di attaccare e screditarmi – incalza Borgonzoni - Questo dispiace perché ritengo che la politica debba essere una cosa costruttiva. Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze di tutte le migliaia di persone incontrate, dalla viabilità alla sanità, persone che comunque si aspettano queste risposte dalla Lega. Bisogna anche dire che è stato un grande risultato, è storico per me , per la prima volta nella storia dopo 50 anni questa Regione era contendibile. Noi continueremo a lavorare e domani faremo un’analisi e sul voto”.

