Elezioni regionali: data, candidati, legge elettorale e voto disgiunto. La guida alle urne

In Emilia Romagna urne aperte domenica 26 gennaio 2020, per il rinnovo del consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente della Regione: un voto importantissimo, atteso anche sul piano nazionale.

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria infatti, la Lega di Matteo Salvini è intenzionata ad accaparrarsi anche l'Emilia Romagna, puntando a strappare al centrosinistra territori da sempre considerati 'rossi'.

Elezioni Emilia Romagna, i candidati

Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia Romagna, correrà per il secondo mandato e all'avvio ufficiale della campagna elettorale, ha chiamato a raccolta ben 204 sindaci, con la possibile intenzione di strappare un accordo con il Movimento 5 Stelle. Nel 2014 fu eletto con il 49% dei voti, staccando nettamente sia il centrodestra che il Movimento 5 Stelle.

Candidata alla prima poltrona regionale per il centrodestra è la senatrice Lucia Borgonzoni, sostenuta a pieni voti da Matteo Salvini, presentatosi al PalaDozza alla convention della Lega nel corso del lancio e ufficializzazione della sua corsa alle elezioni. Come deciso durante il vertice di Arcore è stato Matteo Salvini ad avere la possibilità di candidare un esponente del Carroccio e la scelta è caduta sulla parlamentare verde che arriòo seconda nello scontro con Merola alle elezioni comunali di Bologna.

Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni hanno avuto già un primo confronto diretto, ospiti della trasmissione Carta Bianca di Bianca Berlinguer.

Elezioni Emilia Romagna, come si vota

Si vota tracciando una 'x' sulla casella del candidato governatore o sulla lista che lo appoggia.

Sarà possibile effettuare un voto disgiunto, per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate.

Prevista una soglia di sbarramento al 3% per le liste non coalizzate, e del 5% per quelle coalizzate.

Elezioni regionali, la legge elettorale

In Emilia Romagna la leggere elettorale prevede l’elezione diretta del governatore senza ballottaggio: il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari che sarà il vincitore delle elezioni.

È previsto un premio di maggioranza per garantire la governabilità in Consiglio Regionale: la lista o le liste che appoggiano il candidato più votato avranno 27 seggi sui 50 totali. In generale 40 consiglieri saranno eletti con un metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, 9 invece con sistema maggioritario nelle singole circoscrizioni mentre il restante seggio è riservato al candidato vincitore.