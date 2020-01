SPECIALE | Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: dalle interviste ai candidati a tutte le info utili al voto

Tra pochi giorni i cittadini dell'Emilia Romagna saranno chiamati alle urne per eleggere il Presidente e rinnovare il consiglio regionale. Riflettori puntati sullo scontro tra i candidati di centrodestra - la leghista Lucia Borgonzoni- e del centrosinistra, il dem Stefano Bonaccini. I vari sondaggi delle scorse settimane sulle intenzioni di voto - tra cui quello commissionato dal nostro Gruppo editoriale Citynews a Demopolis - vedono un testa a testa al cardiopalma tra i due. Dunque la partita sembra apertissima.

Quello del prossimo 26 gennaio sarà un voto importante, il cui risultato potrebbe influenzare in maniera decisiva le sorti anche in ambito nazionale. Per non arrivare impreparati all'appuntamento con le urne ecco un piccolo vademecum, contenente le nostre interviste. Chi sono i candidati alla presidenza e all'assemblea legislativa per la nostra circoscrizione. Le liste a sostegno. E ancora l'anilisi di questa accesa campagna elettorale, l'uomore con il quale i bolognesi si accingono all'appuntamento elettorale. Fino alle informazioni utili su documenti, orari, modalità di voto, norme elettorali, sconti per chi si mette in viaggio per andare a votare.

Elezione Regionali Emilia Romagna: i 7 candidati e tutte le liste a sostegno

Sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione Emilia Romagna nella tornata elettorale di domenica 26 gennaio. Sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.

A sostegno del dem Stefano Bonaccini - già presidente uscente della Regione Emilia Romagna, in corsa per il secondo mandato- ci sono PD, Bonaccini Presidente, +Europa, Europa Verde, Emilia-Romagna Coraggiosa, Volt.

Per il centrodestra e Lucia Borgonzoni ci sono Borgonzoni Presidente, Lega, Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia, Forza Italia, Giovani e ambiente, Cambiamo? -Il Popolo della Famiglia.

Poi ci sono il Movimento5Stelle con il suo candidato Simone Benini, L'Altra Emilia-Romagna e Stefano Lugli, Potere al Popolo e Marta Collot, il Partito Comunista con Laura Bergamini candidata e i no vax 3V-Vaccini Vogliamo Verità con Domenico Battaglia, alla guida del Movimento.

Elezioni Emilia Romagna, come si vota

Urne aperte domenica 26 gennaio, dalle ore 7 alle 23. Si vota tracciando una 'x' sulla casella del candidato governatore o sulla lista che lo appoggia. Sarà possibile effettuare un voto disgiunto, per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e per una delle altre liste a esso non collegate. Prevista una soglia di sbarramento al 3% per le liste non coalizzate, e del 5% per quelle coalizzate.

Regionali Emilia Romagna, la legge elettorale

In Emilia Romagna la leggere elettorale prevede l’elezione diretta del governatore senza ballottaggio: il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari che sarà il vincitore delle elezioni.

È previsto un premio di maggioranza per garantire la governabilità in Consiglio Regionale: la lista o le liste che appoggiano il candidato più votato avranno 27 seggi sui 50 totali. In generale 40 consiglieri saranno eletti con un metodo proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, 9 invece con sistema maggioritario nelle singole circoscrizioni mentre il restante seggio è riservato al candidato vincitore.

Elezioni Regionali Emilia Romagna, tutti i candidati per la cicoscrizione di Bologna:

Elezioni regionali 2020: tutte le info utili per il voto del 26 gennaio

Regionali del 2014

Le precedenti elezioni regionali in Emilia Romagna sono avvenute nel 2014 e sono state indette dopo le dimissioni anticipate del presidente Vasco Errani a seguito dell'inchiesta "Terremerse", (conclusasi poi con un'assoluzione definitiva[ , ndr). Furono caratterizzate da una bassa affluenza alle urne, pari al 37,71% (contro il 68% delle consultazioni del 2010), che stabilì il primato dell'astensionismo alle elezioni regionali in Italia. Venne eletto il governatore uscente, e candidato del PD, Stefano Bonaccini.

Le nostre interviste ai candidati:

