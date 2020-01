Elezioni regionali Emilia Romagna, risultati definitivi Bologna, comune per comune

Il voto del 26 gennaio nel bolognese: ecco come hanno votato nel dettaglio i singoli comuni. Intanto Bologna ha sommato per Stefano Bonaccini un 59,66% contro il 23,74% andato alla Lega di Lucia Borgonzoni. Ci sono però dei comuni nei quali la sfidante del presidente uscente ha avuto la meglio. Sono Monghidoro, dove Borgonzoni raccoglie un 53,03% contro il 43,38% del suo avversario; Molinella con il 50,95& contro il 44.92 del PD; Sant'Agata Bolognese dove Borgonzoni fa il 48,28% e Bonaccini 47,05%; San Benedetto Val di Sambro 53,89% per Lega e 42,09% per PD. C'è poi Camugnano il 56,63% è andato a Borgonzoni e 39,52% a Bonaccini.

Bologna

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 331.161 59,66 BORGONZONI LUCIA 198.385 35,74 BENINI SIMONE 17.346 3,12 BERGAMINI LAURA 2.580 0,46 COLLOT MARTA 2.550 0,46 BATTAGLIA DOMENICO 1.933 0,35 LUGLI STEFANO 1.161 0,21 TOTALE Candidati Presidente 555.116 100 Liste circoscrizionali 511.529

Elettori: 797.395 | Votanti: 565.671 (70,94%) Schede nulle: 8.089 Schede bianche: 2.394 Schede contestate: 72 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 10:09

Alto Reno Terme

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 1.903 50,04 BORGONZONI LUCIA 1.781 46,83 BENINI SIMONE 72 1,89 BERGAMINI LAURA 23 0,60 BATTAGLIA DOMENICO 14 0,37 COLLOT MARTA 7 0,18 LUGLI STEFANO 3 0,08 TOTALE Candidati Presidente 3.803 100 Liste circoscrizionali 3.663

Elettori: 5.721 | Votanti: 3.890 (68,00%) Schede nulle: 67 Schede bianche: 19 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:54

Anzola dell'Emilia

BONACCINI STEFANO 4.349 63,41 BORGONZONI LUCIA 2.128 31,02 BENINI SIMONE 268 3,91 BERGAMINI LAURA 37 0,54 BATTAGLIA DOMENICO 36 0,52 COLLOT MARTA 30 0,44 LUGLI STEFANO 11 0,16 TOTALE Candidati Presidente 6.859 100 Liste circoscrizionali 6.274

Elettori: 9.396 | Votanti: 7.013 (74,64%) Schede nulle: 123 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:51

Argelato

BONACCINI STEFANO 3.358 59,40 BORGONZONI LUCIA 2.019 35,72 BENINI SIMONE 188 3,33 COLLOT MARTA 30 0,53 BERGAMINI LAURA 29 0,51 BATTAGLIA DOMENICO 17 0,30 LUGLI STEFANO 12 0,21 TOTALE Candidati Presidente 5.653 100 Liste circoscrizionali 5.162

Elettori: 7.667 | Votanti: 5.774 (75,31%) Schede nulle: 95 Schede bianche: 26 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:02

Baricella

BONACCINI STEFANO 1.703 47,27 BORGONZONI LUCIA 1.699 47,16 BENINI SIMONE 155 4,30 BERGAMINI LAURA 18 0,50 COLLOT MARTA 14 0,39 BATTAGLIA DOMENICO 12 0,33 LUGLI STEFANO 2 0,06 TOTALE Candidati Presidente 3.603 100 Liste circoscrizionali 3.314

Elettori: 5.294 | Votanti: 3.692 (69,74%) Schede nulle: 54 Schede bianche: 35 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 02:49

Bentivoglio

BONACCINI STEFANO 1.870 58,95 BORGONZONI LUCIA 1.171 36,92 BENINI SIMONE 90 2,84 BERGAMINI LAURA 18 0,57 BATTAGLIA DOMENICO 11 0,35 COLLOT MARTA 7 0,22 LUGLI STEFANO 5 0,16 TOTALE Candidati Presidente 3.172 100 Liste circoscrizionali 2.923

Elettori: 4.409 | Votanti: 3.234 (73,35%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 15 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:21

Borgo Tossignano

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 862 52,79 BORGONZONI LUCIA 635 38,89 BENINI SIMONE 101 6,18 BATTAGLIA DOMENICO 11 0,67 COLLOT MARTA 9 0,55 BERGAMINI LAURA 9 0,55 LUGLI STEFANO 6 0,37 TOTALE Candidati Presidente 1.633 100 Liste circoscrizionali 1.555

Elettori: 2.501 | Votanti: 1.679 (67,13%) Schede nulle: 37 Schede bianche: 9 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 07:13

Budrio

BONACCINI STEFANO 5.748 56,36 BORGONZONI LUCIA 3.930 38,54 BENINI SIMONE 392 3,84 BERGAMINI LAURA 47 0,46 COLLOT MARTA 36 0,35 BATTAGLIA DOMENICO 33 0,32 LUGLI STEFANO 12 0,12 TOTALE Candidati Presidente 10.198 100 Liste circoscrizionali 9.396

Elettori: 14.835 | Votanti: 10.427 (70,29%) Schede nulle: 157 Schede bianche: 72 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:32

Calderara di Reno

BONACCINI STEFANO 4.600 59,63 BORGONZONI LUCIA 2.666 34,56 BENINI SIMONE 326 4,23 BERGAMINI LAURA 50 0,65 COLLOT MARTA 33 0,43 BATTAGLIA DOMENICO 25 0,32 LUGLI STEFANO 14 0,18 TOTALE Candidati Presidente 7.714 100 Liste circoscrizionali 7.080

Elettori: 10.539 | Votanti: 7.876 (74,73%) Schede nulle: 127 Schede bianche: 35 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:15

Camugnano

BORGONZONI LUCIA 632 56,63 BONACCINI STEFANO 441 39,52 BENINI SIMONE 27 2,42 COLLOT MARTA 8 0,72 BERGAMINI LAURA 3 0,27 BATTAGLIA DOMENICO 3 0,27 LUGLI STEFANO 2 0,18 TOTALE Candidati Presidente 1.116 100 Liste circoscrizionali 1.079

Elettori: 1.720 | Votanti: 1.138 (66,16%) Schede nulle: 17 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:36

Casalecchio di Reno

BONACCINI STEFANO 12.706 62,80 BORGONZONI LUCIA 6.616 32,70 BENINI SIMONE 600 2,97 COLLOT MARTA 100 0,49 BERGAMINI LAURA 90 0,44 BATTAGLIA DOMENICO 78 0,39 LUGLI STEFANO 43 0,21 TOTALE Candidati Presidente 20.233 100 Liste circoscrizionali 18.750

Elettori: 28.284 | Votanti: 20.601 (72,84%) Schede nulle: 261 Schede bianche: 101 Schede contestate: 6 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:27

Casalfiumanese

BONACCINI STEFANO 975 54,32 BORGONZONI LUCIA 713 39,72 BENINI SIMONE 89 4,96 BERGAMINI LAURA 8 0,45 COLLOT MARTA 4 0,22 BATTAGLIA DOMENICO 4 0,22 LUGLI STEFANO 2 0,11 TOTALE Candidati Presidente 1.795 100 Liste circoscrizionali 1.708

Elettori: 2.651 | Votanti: 1.838 (69,33%) Schede nulle: 29 Schede bianche: 14 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 03:46

Castel D'Aiano

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

Castel del Rio

BONACCINI STEFANO 309 50,08 BORGONZONI LUCIA 276 44,73 BENINI SIMONE 21 3,40 BATTAGLIA DOMENICO 5 0,81 BERGAMINI LAURA 4 0,65 COLLOT MARTA 1 0,16 LUGLI STEFANO 1 0,16 TOTALE Candidati Presidente 617 100 Liste circoscrizionali 590

Elettori: 971 | Votanti: 628 (64,68%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 02:59

Castel di Casio

BONACCINI STEFANO 986 50,62 BORGONZONI LUCIA 894 45,89 BENINI SIMONE 55 2,82 BERGAMINI LAURA 11 0,56 COLLOT MARTA 1 0,05 LUGLI STEFANO 1 0,05 BATTAGLIA DOMENICO 0 0 TOTALE Candidati Presidente 1.948 100 Liste circoscrizionali 1.866

Elettori: 2.820 | Votanti: 1.993 (70,67%) Schede nulle: 37 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:12

Castel Guelfo di Bologna

BONACCINI STEFANO 986 50,62 BORGONZONI LUCIA 894 45,89 BENINI SIMONE 55 2,82 BERGAMINI LAURA 11 0,56 COLLOT MARTA 1 0,05 LUGLI STEFANO 1 0,05 BATTAGLIA DOMENICO 0 0 TOTALE Candidati Presidente 1.948 100 Liste circoscrizionali 1.866

Elettori: 2.820 | Votanti: 1.993 (70,67%) Schede nulle: 37 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:12

Castel Maggiore

Sezioni presidente : 16 / 16 (Tutte) - Sezioni liste circoscrizionali : 16 / 16 (Tutte)

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 6.827 63,51 BORGONZONI LUCIA 3.423 31,84 BENINI SIMONE 360 3,35 COLLOT MARTA 46 0,43 BERGAMINI LAURA 45 0,42 BATTAGLIA DOMENICO 36 0,33 LUGLI STEFANO 12 0,11 TOTALE Candidati Presidente 10.749 100 Liste circoscrizionali 9.836

Elettori: 14.558 | Votanti: 10.956 (75,26%) Schede nulle: 167 Schede bianche: 38 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:22

Castel San Pietro Terme

Sezioni presidente : 18 / 18 (Tutte) - Sezioni liste circoscrizionali : 18 / 18 (Tutte)

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 6.783 57,26 BORGONZONI LUCIA 4.471 37,74 BENINI SIMONE 438 3,70 BERGAMINI LAURA 54 0,46 BATTAGLIA DOMENICO 46 0,39 COLLOT MARTA 35 0,30 LUGLI STEFANO 19 0,16 TOTALE Candidati Presidente 11.846 100 Liste circoscrizionali 11.172

Elettori: 16.854 | Votanti: 12.085 (71,70%) Schede nulle: 173 Schede bianche: 66 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:32

Castello d'Argile

BONACCINI STEFANO 1.793 51,02 BORGONZONI LUCIA 1.544 43,94 BENINI SIMONE 138 3,93 BERGAMINI LAURA 13 0,37 BATTAGLIA DOMENICO 12 0,34 COLLOT MARTA 8 0,23 LUGLI STEFANO 6 0,17 TOTALE Candidati Presidente 3.514 100 Liste circoscrizionali 3.289

Elettori: 5.016 | Votanti: 3.594 (71,65%) Schede nulle: 68 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:34

Castenaso

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 5.788 62,16 BORGONZONI LUCIA 3.084 33,12 BENINI SIMONE 319 3,43 BERGAMINI LAURA 35 0,38 BATTAGLIA DOMENICO 31 0,33 COLLOT MARTA 30 0,32 LUGLI STEFANO 24 0,26 TOTALE Candidati Presidente 9.311 100 Liste circoscrizionali 8.558

Elettori: 12.391 | Votanti: 9.489 (76,58%) Schede nulle: 146 Schede bianche: 32 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:41

Castiglion de Pepoli

BORGONZONI LUCIA 1.571 50,06 BONACCINI STEFANO 1.436 45,76 BENINI SIMONE 85 2,71 BERGAMINI LAURA 24 0,76 COLLOT MARTA 11 0,35 BATTAGLIA DOMENICO 9 0,29 LUGLI STEFANO 2 0,06 TOTALE Candidati Presidente 3.138 100 Liste circoscrizionali 2.985

Elettori: 4.498 | Votanti: 3.211 (71,39%) Schede nulle: 61 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:57

Crevalcore

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 3.537 49,63 BORGONZONI LUCIA 3.302 46,33 BENINI SIMONE 207 2,90 BERGAMINI LAURA 34 0,48 BATTAGLIA DOMENICO 18 0,25 LUGLI STEFANO 18 0,25 COLLOT MARTA 11 0,15 TOTALE Candidati Presidente 7.127 100 Liste circoscrizionali 6.664

Elettori: 10.325 | Votanti: 7.281 (70,52%) Schede nulle: 107 Schede bianche: 44 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 07:44

Dozza

BONACCINI STEFANO 1.703 49,91 BORGONZONI LUCIA 1.507 44,17 BENINI SIMONE 138 4,04 BATTAGLIA DOMENICO 25 0,73 BERGAMINI LAURA 18 0,53 LUGLI STEFANO 12 0,35 COLLOT MARTA 9 0,26 TOTALE Candidati Presidente 3.412 100 Liste circoscrizionali 3.207

Elettori: 5.191 | Votanti: 3.518 (67,77%) Schede nulle: 93 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 03:50

Fontanelice

BORGONZONI LUCIA 514 48,17 BONACCINI STEFANO 495 46,39 BENINI SIMONE 42 3,94 BATTAGLIA DOMENICO 5 0,47 COLLOT MARTA 4 0,37 BERGAMINI LAURA 4 0,37 LUGLI STEFANO 3 0,28 TOTALE Candidati Presidente 1.067 100 Liste circoscrizionali 1.037

Elettori: 1.498 | Votanti: 1.098 (73,30%) Schede nulle: 23 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:13

Gaggio Montano

BORGONZONI LUCIA 1.344 51,03 BONACCINI STEFANO 1.201 45,60 BENINI SIMONE 56 2,13 BERGAMINI LAURA 13 0,49 COLLOT MARTA 12 0,46 BATTAGLIA DOMENICO 7 0,27 LUGLI STEFANO 1 0,04 TOTALE Candidati Presidente 2.634 100 Liste circoscrizionali 2.519

Elettori: 3.886 | Votanti: 2.711 (69,76%) Schede nulle: 60 Schede bianche: 17 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 03:10

Galliera

BONACCINI STEFANO 1.390 51,12 BORGONZONI LUCIA 1.194 43,91 BENINI SIMONE 107 3,94 BERGAMINI LAURA 11 0,40 COLLOT MARTA 8 0,29 BATTAGLIA DOMENICO 8 0,29 LUGLI STEFANO 1 0,04 TOTALE Candidati Presidente 2.719 100 Liste circoscrizionali 2.524

Elettori: 4.060 | Votanti: 2.801 (68,99%) Schede nulle: 57 Schede bianche: 22 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:26

Granarolo dell'Emilia

Sezioni presidente : 9 / 9 (Tutte) - Sezioni liste circoscrizionali : 9 / 9 (Tutte)

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 4.382 61,30 BORGONZONI LUCIA 2.453 34,32 BENINI SIMONE 204 2,85 BERGAMINI LAURA 31 0,43 LUGLI STEFANO 30 0,42 BATTAGLIA DOMENICO 25 0,35 COLLOT MARTA 23 0,32 TOTALE Candidati Presidente 7.148 100 Liste circoscrizionali 6.513

Elettori: 9.597 | Votanti: 7.291 (75,97%) Schede nulle: 108 Schede bianche: 35 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:48

Grizzana Morandi

BONACCINI STEFANO 1.130 53,40 BORGONZONI LUCIA 873 41,26 BENINI SIMONE 73 3,45 BERGAMINI LAURA 14 0,66 COLLOT MARTA 12 0,57 BATTAGLIA DOMENICO 9 0,43 LUGLI STEFANO 5 0,24 TOTALE Candidati Presidente 2.116 100 Liste circoscrizionali 1.979

Elettori: 3.141 | Votanti: 2.186 (69,60%) Schede nulle: 58 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 07:51

Imola

BONACCINI STEFANO 21.855 58,21 BORGONZONI LUCIA 13.366 35,60 BENINI SIMONE 1.647 4,39 COLLOT MARTA 214 0,57 BERGAMINI LAURA 198 0,53 BATTAGLIA DOMENICO 162 0,43 LUGLI STEFANO 100 0,27 TOTALE Candidati Presidente 37.542 100 Liste circoscrizionali 35.022

Elettori: 55.053 | Votanti: 38.201 (69,39%) Schede nulle: 493 Schede bianche: 166 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:41

Lizzano in Belvedere

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BORGONZONI LUCIA 638 49,65 BONACCINI STEFANO 613 47,70 BENINI SIMONE 22 1,71 BATTAGLIA DOMENICO 5 0,39 COLLOT MARTA 4 0,31 BERGAMINI LAURA 2 0,16 LUGLI STEFANO 1 0,08 TOTALE Candidati Presidente 1.285 100 Liste circoscrizionali 1.212

Elettori: 1.936 | Votanti: 1.313 (67,82%) Schede nulle: 23 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 03:43

Loiano

BONACCINI STEFANO 1.195 51,13 BORGONZONI LUCIA 1.022 43,73 BENINI SIMONE 80 3,42 BATTAGLIA DOMENICO 13 0,56 COLLOT MARTA 11 0,47 BERGAMINI LAURA 9 0,39 LUGLI STEFANO 7 0,30 TOTALE Candidati Presidente 2.337 100 Liste circoscrizionali 2.168

Elettori: 3.584 | Votanti: 2.389 (66,66%) Schede nulle: 41 Schede bianche: 11 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:18

Malalbergo

BORGONZONI LUCIA 2.299 48,76 BONACCINI STEFANO 2.209 46,85 BENINI SIMONE 145 3,08 BERGAMINI LAURA 30 0,64 COLLOT MARTA 16 0,34 BATTAGLIA DOMENICO 9 0,19 LUGLI STEFANO 7 0,15 TOTALE Candidati Presidente 4.715 100 Liste circoscrizionali 4.401

Elettori: 6.986 | Votanti: 4.830 (69,14%) Schede nulle: 93 Schede bianche: 22 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:51

Marzabotto

BONACCINI STEFANO 2.297 61,83 BORGONZONI LUCIA 1.240 33,38 BENINI SIMONE 115 3,10 BATTAGLIA DOMENICO 25 0,67 COLLOT MARTA 15 0,40 BERGAMINI LAURA 14 0,38 LUGLI STEFANO 9 0,24 TOTALE Candidati Presidente 3.715 100 Liste circoscrizionali 3.509

Elettori: 5.431 | Votanti: 3.787 (69,73%) Schede nulle: 56 Schede bianche: 13 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:51

Medicina

BONACCINI STEFANO 5.042 56,65 BORGONZONI LUCIA 3.249 36,51 BENINI SIMONE 469 5,27 BERGAMINI LAURA 59 0,66 COLLOT MARTA 33 0,37 BATTAGLIA DOMENICO 28 0,31 LUGLI STEFANO 20 0,22 TOTALE Candidati Presidente 8.900 100 Liste circoscrizionali 8.346

Elettori: 13.355 | Votanti: 9.078 (67,97%) Schede nulle: 121 Schede bianche: 56 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:00

Minerbio

BONACCINI STEFANO 2.500 52,43 BORGONZONI LUCIA 1.986 41,65 BENINI SIMONE 200 4,19 BERGAMINI LAURA 26 0,55 BATTAGLIA DOMENICO 26 0,55 COLLOT MARTA 19 0,40 LUGLI STEFANO 11 0,23 TOTALE Candidati Presidente 4.768 100 Liste circoscrizionali 4.367

Elettori: 6.965 | Votanti: 4.873 (69,96%) Schede nulle: 80 Schede bianche: 24 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:56

Molinella

BORGONZONI LUCIA 4.066 50,95 BONACCINI STEFANO 3.585 44,92 BENINI SIMONE 235 2,94 BERGAMINI LAURA 39 0,49 BATTAGLIA DOMENICO 27 0,34 COLLOT MARTA 19 0,24 LUGLI STEFANO 10 0,13 TOTALE Candidati Presidente 7.981 100 Liste circoscrizionali 7.245

Elettori: 12.300 | Votanti: 8.153 (66,28%) Schede nulle: 132 Schede bianche: 40 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:17

Monghidoro

BORGONZONI LUCIA 1.066 53,03 BONACCINI STEFANO 872 43,38 BENINI SIMONE 46 2,29 BERGAMINI LAURA 14 0,70 COLLOT MARTA 7 0,35 BATTAGLIA DOMENICO 3 0,15 LUGLI STEFANO 2 0,10 TOTALE Candidati Presidente 2.010 100 Liste circoscrizionali 1.891

Elettori: 3.166 | Votanti: 2.061 (65,10%) Schede nulle: 43 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:06

Monte San Pietro

BONACCINI STEFANO 3.718 56,66 BORGONZONI LUCIA 2.520 38,40 BENINI SIMONE 231 3,52 BERGAMINI LAURA 34 0,52 BATTAGLIA DOMENICO 27 0,41 COLLOT MARTA 22 0,34 LUGLI STEFANO 10 0,15 TOTALE Candidati Presidente 6.562 100 Liste circoscrizionali 6.122

Elettori: 8.909 | Votanti: 6.694 (75,14%) Schede nulle: 106 Schede bianche: 25 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:09

Monterenzio

BONACCINI STEFANO 1.634 53,24 BORGONZONI LUCIA 1.267 41,28 BENINI SIMONE 129 4,20 BERGAMINI LAURA 16 0,52 BATTAGLIA DOMENICO 14 0,46 COLLOT MARTA 7 0,23 LUGLI STEFANO 2 0,07 TOTALE Candidati Presidente 3.069 100 Liste circoscrizionali 2.852

Elettori: 4.745 | Votanti: 3.143 (66,24%) Schede nulle: 56 Schede bianche: 9 Schede contestate: 9 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:10

Monzuno

BONACCINI STEFANO 1.648 49,42 BORGONZONI LUCIA 1.553 46,57 BENINI SIMONE 90 2,70 BERGAMINI LAURA 23 0,69 COLLOT MARTA 12 0,36 BATTAGLIA DOMENICO 7 0,21 LUGLI STEFANO 2 0,06 TOTALE Candidati Presidente 3.335 100 Liste circoscrizionali 3.135

Elettori: 5.114 | Votanti: 3.430 (67,07%) Schede nulle: 72 Schede bianche: 23 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:48

Mordano

BONACCINI STEFANO 1.384 53,81 BORGONZONI LUCIA 1.067 41,49 BENINI SIMONE 91 3,54 BERGAMINI LAURA 10 0,39 BATTAGLIA DOMENICO 8 0,31 COLLOT MARTA 6 0,23 LUGLI STEFANO 6 0,23 TOTALE Candidati Presidente 2.572 100 Liste circoscrizionali 2.409

Elettori: 3.553 | Votanti: 2.634 (74,13%) Schede nulle: 40 Schede bianche: 22 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:42

Ozzano dell'Emilia

BONACCINI STEFANO 4.927 60,58 BORGONZONI LUCIA 2.799 34,42 BENINI SIMONE 286 3,52 BERGAMINI LAURA 49 0,60 BATTAGLIA DOMENICO 32 0,39 COLLOT MARTA 29 0,36 LUGLI STEFANO 11 0,14 TOTALE Candidati Presidente 8.133 100 Liste circoscrizionali 7.454

Elettori: 11.122 | Votanti: 8.287 (74,51%) Schede nulle: 128 Schede bianche: 26 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:23

Pianoro

BONACCINI STEFANO 6.027 59,79 BORGONZONI LUCIA 3.562 35,33 BENINI SIMONE 326 3,23 BERGAMINI LAURA 61 0,61 BATTAGLIA DOMENICO 44 0,44 COLLOT MARTA 40 0,40 LUGLI STEFANO 21 0,21 TOTALE Candidati Presidente 10.081 100 Liste circoscrizionali 9.391

Elettori: 14.144 | Votanti: 10.270 (72,61%) Schede nulle: 151 Schede bianche: 35 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:32

Pieve di Cento

BONACCINI STEFANO 2.143 52,41 BORGONZONI LUCIA 1.776 43,43 BENINI SIMONE 122 2,98 BERGAMINI LAURA 20 0,49 COLLOT MARTA 16 0,39 BATTAGLIA DOMENICO 7 0,17 LUGLI STEFANO 5 0,12 TOTALE Candidati Presidente 4.089 100 Liste circoscrizionali 3.842

Elettori: 5.752 | Votanti: 4.183 (72,72%) Schede nulle: 70 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:40

Sala Bolognese

BONACCINI STEFANO 2.648 54,42 BORGONZONI LUCIA 1.923 39,52 BENINI SIMONE 213 4,38 BERGAMINI LAURA 30 0,62 BATTAGLIA DOMENICO 25 0,51 COLLOT MARTA 17 0,35 LUGLI STEFANO 10 0,21 TOTALE Candidati Presidente 4.866 100 Liste circoscrizionali 4.481

Elettori: 6.666 | Votanti: 4.972 (74,59%) Schede nulle: 76 Schede bianche: 30 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:41

San Benedetto Val di Sambro

BORGONZONI LUCIA 1.260 53,89 BONACCINI STEFANO 984 42,09 BENINI SIMONE 64 2,74 BERGAMINI LAURA 17 0,73 COLLOT MARTA 8 0,34 BATTAGLIA DOMENICO 4 0,17 LUGLI STEFANO 1 0,04 TOTALE Candidati Presidente 2.338 100 Liste circoscrizionali 2.215

Elettori: 3.440 | Votanti: 2.384 (69,30%) Schede nulle: 36 Schede bianche: 10 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:14

San Giorgio di Piano

BONACCINI STEFANO 3.029 61,40 BORGONZONI LUCIA 1.654 33,53 BENINI SIMONE 173 3,51 BERGAMINI LAURA 25 0,51 COLLOT MARTA 24 0,49 BATTAGLIA DOMENICO 18 0,36 LUGLI STEFANO 10 0,20 TOTALE Candidati Presidente 4.933 100 Liste circoscrizionali 4.527

Elettori: 6.822 | Votanti: 5.049 (74,01%) Schede nulle: 83 Schede bianche: 33 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 07:07

San Giovanni in Persiceto

BONACCINI STEFANO 8.348 51,78 BORGONZONI LUCIA 6.927 42,97 BENINI SIMONE 619 3,84 BERGAMINI LAURA 74 0,46 COLLOT MARTA 54 0,33 BATTAGLIA DOMENICO 51 0,32 LUGLI STEFANO 49 0,30 TOTALE Candidati Presidente 16.122 100 Liste circoscrizionali 14.925

Elettori: 22.515 | Votanti: 16.463 (73,12%) Schede nulle: 236 Schede bianche: 102 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:52

San Lazzaro d Savena

BONACCINI STEFANO 12.003 62,40 BORGONZONI LUCIA 6.571 34,16 BENINI SIMONE 452 2,35 COLLOT MARTA 67 0,35 BERGAMINI LAURA 66 0,34 BATTAGLIA DOMENICO 47 0,24 LUGLI STEFANO 30 0,16 TOTALE Candidati Presidente 19.236 100 Liste circoscrizionali 17.586

Elettori: 26.277 | Votanti: 19.593 (74,56%) Schede nulle: 285 Schede bianche: 68 Schede contestate: 4 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 06:29

San Pietro in Casale

Sezioni presidente : 10 / 10 (Tutte) - Sezioni liste circoscrizionali : 10 / 10 (Tutte)

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti %

BONACCINI STEFANO 3.447 52,04 BORGONZONI LUCIA 2.843 42,92 BENINI SIMONE 233 3,52 COLLOT MARTA 37 0,56 BERGAMINI LAURA 31 0,47 BATTAGLIA DOMENICO 19 0,29 LUGLI STEFANO 14 0,21 TOTALE Candidati Presidente 6.624 100 Liste circoscrizionali 6.218

Elettori: 9.571 | Votanti: 6.763 (70,66%) Schede nulle: 101 Schede bianche: 37 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:58

Sant'Agata Bolognese

BORGONZONI LUCIA 1.850 48,28 BONACCINI STEFANO 1.803 47,05 BENINI SIMONE 133 3,47 BERGAMINI LAURA 19 0,50 BATTAGLIA DOMENICO 12 0,31 COLLOT MARTA 9 0,23 LUGLI STEFANO 6 0,16 TOTALE Candidati Presidente 3.832 100 Liste circoscrizionali 3.550

Elettori: 5.705 | Votanti: 3.945 (69,15%) Schede nulle: 92 Schede bianche: 21 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:42

Sasso Marconi

BONACCINI STEFANO 5.317 60,70 BORGONZONI LUCIA 3.114 35,55 BENINI SIMONE 237 2,71 BERGAMINI LAURA 33 0,38 COLLOT MARTA 25 0,29 BATTAGLIA DOMENICO 24 0,27 LUGLI STEFANO 9 0,10 TOTALE Candidati Presidente 8.759 100 Liste circoscrizionali 8.056

Elettori: 12.007 | Votanti: 8.899 (74,12%) Schede nulle: 101 Schede bianche: 39 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 07:26

Valsamoggia

BONACCINI STEFANO 9.691 58,13 BORGONZONI LUCIA 6.115 36,68 BENINI SIMONE 553 3,32 BERGAMINI LAURA 111 0,67 BATTAGLIA DOMENICO 80 0,48 COLLOT MARTA 72 0,43 LUGLI STEFANO 50 0,30 TOTALE Candidati Presidente 16.672 100 Liste circoscrizionali 15.617

Elettori: 24.026 | Votanti: 17.083 (71,10%) Schede nulle: 324 Schede bianche: 85 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:33

Vergato

BORGONZONI LUCIA 1.916 48,35 BONACCINI STEFANO 1.862 46,98 BENINI SIMONE 129 3,26 BERGAMINI LAURA 26 0,66 LUGLI STEFANO 14 0,35 COLLOT MARTA 8 0,20 BATTAGLIA DOMENICO 8 0,20 TOTALE Candidati Presidente 3.963 100 Liste circoscrizionali 3.734

Elettori: 5.938 | Votanti: 4.052 (68,24%) Schede nulle: 70 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 04:31

Zola Predosa

BONACCINI STEFANO 6.882 61,68 BORGONZONI LUCIA 3.737 33,49 BENINI SIMONE 383 3,43 BATTAGLIA DOMENICO 55 0,49 BERGAMINI LAURA 44 0,39 COLLOT MARTA 35 0,31 LUGLI STEFANO 22 0,20 TOTALE Candidati Presidente 11.158 100 Liste circoscrizionali 10.281

Elettori: 15.105 | Votanti: 11.371 (75,28%) Schede nulle: 166 Schede bianche: 46 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 - 05:32