Regionali, votano oltre 3,5 milioni: i numeri delle elezioni del 26 gennaio

In Emilia-Romagna domenica 26 gennaio sono chiamati al voto oltre 3,5 milioni di elettori in 4.520 sezioni dei 328 comuni della regione. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa.

Secondo la rilevazione condotta dalla regione a 45 giorni dal voto sono esattamente 3.515.539 di cui 1.707.781 uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.

Sono 4.520 seggi nei 328 comuni della regione che resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 26 gennaio: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio.

Qui gli elettori della provincia di Bologna per comune.

