Elezioni Regionali Emilia-Romagna, i risultati: Bonaccini vince e va oltre il 50 per cento

E' di Stefano Bonaccini la vittoria delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020. Il presidente uscente viene così riconfermato, e con risultati netti: con ormai tutte le sezioni scrutinate la coalizione di centrosinistra che sostiene Bonaccini incassa il 51,4 per cento dei voti validi, e cioè abbondantemente oltre un milione di prefrenze.

La sfidante, Lucia Borgonzoni, a capo della coalizione di destra guidata dalla Lega, rimane un passo indietro, con il 43,68 per cento dei voti, anche se sfiora comunque anch'essa il milione di voti.

Alta ma non altissima la affluenza: 67, 68 per cento, con un maggior afflusso proprio nei comuni della cintura bolognese. Le Torri sfiorano il 70 percento, quota raggiunta in molti comuni della Bassa, soprattutto quelli più vicini al capoluogo.

A Bologna città la coalizione Bonaccini incassa oltre trecentomila voti, sfiorando il 60 per cento, mentre Borgonzoni arriva di poco sotto i duecento mila ferma intorno al 35 per cento.

Elezionie regionali 2020, il voto ai partiti

Sul fronte dei partiti, a livello regionale il Pd è il primo partito con 744mila voti e il 34,6 percento. La Lega è comunque seconda nella storica 'regione rossa', con il 31,9 e 690 mila voti.

Male per il M5S che dal 13,7 per cento del 1014 scende ad appena il 3 per cento, con almeno 20mila voti che non sono andati al candidato Grillino. Circa 100mila i voti raccolti dai grillini in questa tornata elettorale. Quando nel 2014 si votò il M5S prese intorno ai 150mila voti, ma con una affluenza dimezzata.

A Bologna provincia le percentuali sono più o meno replicate, con il Pd primo per 199mila voti e la Lega seconda con 122mila.

La giornata è stata contraddistinta da una profonda incertezza. La presenza di Salvini negli ultimi giorni, con il 'coup' della citofonata al Pilastro enfatizzata dalla macchina social, aveva fatto tremare lo stato maggiore della "ditta", e con lei tutte le altre forze di sinistra.

Già dai primi exti poll però si delineava un quadro di leggero vantaggio, che confermava in qualche modo le previsioni prima del silenzio elettorale.

E' solo a notte fonda però che il governatore riconfermato si presenta alla stampa per dichiarare la vittoria: "Ho sempre consigliato di essere prudenti perché l’arroganza non paga mai - ha affermato Bonaccini - puntando al voto nazionale la si è voluta mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su un altro terreno. Gli emiliano-romagnoli non gradiscono molto che suoni ai loro campanello“.

Elezioni regionali Emilia Romagna, i primi commenti dopo il voto

"Per la prima volta in 70 anni c’è stata partita in questa Regione - ha dichiarato Matteo Salvini (VIDEO) -. Chiunque vinca lo avrà meritato, che si chiami Lucia o che si chiami Stefano. Quando il popolo si esprime, ha sempre ragione. Se vinco sono felice, se perdo sono felice lo stesso, ma dal giorno dopo lavoro il doppio". Poco dopo anche la delfina del leader della Lega, Lucia Borgonzoni, ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo parlando di "risultato storico" (VIDEO).

"Voglio dare un grande abbraccio a Stefano Bonaccini - ha dichiarato il segretario generale Pd, Nicola Zingaretti -. Ha fatto una campagna eroica da bravo presidente qual è. Grazie a chi ha combattuto e felice de risultato di Stefano, i dati indicano una grande vitalità dell'elettorato. Dobbiamo dire un immenso grazie al Movimento delle sardine, è giusto dirlo".

"In Emilia Romagna non scompare il M5S, ma Forza Italia, che probabilmente non avrà neanche un seggio in Consiglio regionale. Bonaccini in campagna elettorale ha rilanciato i nostri temi e va benissimo. Lo aspettiamo sul trasporto locale gratuito, sul piano di riconversione ecologica delle aziende, sui 4,5 milioni di alberi che pianterà e sull'acqua pubblica. Per quanto riguarda la Borgonzoni ci aspettiamo che venga a sedersi in Consiglio regionale e non al Senato, in quanto le due cariche sono incompatibili. Ringrazio i cittadini che hanno votato. Abbiamo ottenuto un dato d'affluenza enorme e mi riempie il cuore ed era quello che volevamo. Questa elezione ha dato forza al nostro governo nazionale e di questo siamo molto felici". Così il primo commento a chiusura dei seggi del candidato del M5S Benini.

Bonaccini su Facebook: Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell'ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia". Il presidente fa un appello al governo: "Provare a ridurre il tasso di litigiosità, è utile per il paese provare a dare una prospettiva per evidenziare le cose buone. Il governo ha messo 4 miliardi sulla salute pubblica, mi auguro che il trovi serenità perché questo paese si è fermato ma deve tornare a correre. Spero che ci sia la volontà di lavorare".

Berlusconi parla alla Rai: "In Emilia Romagna vittoria culturale conseguita. La sinistra non riesce più neanche a parlare al suo blocco sociale di riferimento".

Benini: "Siamo molto soddisfatti, scompare Forza Italia, aspettiamo che la Borgonzoni sieda in consiglio regionale e si dimetta dal senato, aspettiamo Bonaccini sui nostri temi, trasporti pubblici gratuiti, acqua pubblica, nessuna deroga alle slot. Abbiamo fatto una campagna elettorale in salita, non abbiamo avuto la visibilità mediatica".

Elezioni regionali, la lunga giornata di voto: exit poll e prime proiezioni

Già dai primi dati sull'affluenza si è capito che ci sarebbero state delle sorprese, in un senso o nell'altro. Alta, ma non altissima, la corsa alle urne è stata contraddistinta da un andamento a macchia di leopardo. Alla vigilia gli analisti avevano pronosticato che il voto decisivo sarebbe stato nelle periferie, e così in un certo senso è stato così.

Affluenza più bassa nei centri e nelle province dove la Lega va forte, una corsa a votare nelle zone dove il Pd 'reggeva' ancora l'avanzata della Lega di Salvini, ovvero Modena, Reggio, ma anche Bologna e soprattutto nei comuni della cintura, dove sovente l'affluenza è stata superiore al 70 per cento.

I primi exit poll hanno subito restituito un verdetto favorevole al governatore uscente, ma sono stati guardati con un velo di scetticismo. Si è dovuto attendere fino alla prima proiezione per avere una idea chiara della piega del voto. Con il passare delle ore però è emerso il quadro, con la lista Bonaccini a trainare un exploit difficilmente riproducibile senza il 'marchio' del presidente uscente, impegnato negli ultimi sei mesi in una campagna social e di immagine in grande spolvero. Qui di seguito la diretta dello spoglio:Elezioni regionali Emilia Romagna: exit poll e primi risultati. Spoglio in DIRETTA

Ore 2.30 - La forbice si allarga

La terza proiezione delle 2.30 rivela una forbuce du circa 7 punti, con Stefano Bonaccini al 51.3% e Lucia Borgonzoni al 43%.

Ore 1.33 - Massiccio ricorso al voto disgiunto per Bonaccini

Secondo la lettura delle proiezioni Rai, Bonaccini beneficia del voto disgiunto per circa un 4% dell'elettorato, circa la metà proveniente dal centro-destra e l'altra metà dal M5S

Ore 1.32 15 sezioni scrutinate in provincia su 387

Bonaccini è al 51,28%, mentre Borgonzoni al 43,55, Benini al 3,11%

Queste le proiezioni Rai con una copertura del campione del 18%, a cura del consorzio "Opinio". Secondo tali dati la Lega è il primo partito in Emilia-Romagna col 31,7%, il Pd distante di pochissimo al 31,3%. Fratelli d'Italia è la terza forza in Emilia-Romagna con il 9,7%. La lista di Bonaccini (con dentro personalità di Italia Viva e Italia in Comune) al 5,9%. C'è poi il Movimento 5 Stelle al 5,2%, Emilia-Romagna coraggiosa 3,7%, Forza Italia 3%, Europa verde 2,5%, Borgonzoni presidente, +europa 1,6%

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Lega 31,5%, FdI 8,1%, Forza Italia 2,5%, Borgonzoni Presidente 2.3%, Giovani e Ambiente 0,5%, Popolo della Famiglia 0.4. La coalizione di centrodestra totalizza il 45,3%

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Pd 31,7, Bonaccini Presidente 6,8, Emilia Romagna Coraggiosa 3,9, Europa Verde 3, Più Europa 1,3 e Volt 0,6. La coalizione di centrosinistra totalizza il 47.2%

Ore 00.47 Seconda proiezione Swg per La7, copertura all'18%

Bonaccini 51.8, Borgonzoni 43, Benini 4.2, Laura Bergamini 0,9, Domenico Battaglia 0,2, Stefano Lugli 0,3 e Marta Collot 0.3

