Salvini a Imola: "Convincete gli indecisi". Le sardine lo contestano | VIDEO

"Chiedo a ognuno di voi in questi 15 giorni di parlare convincendo gli indecisi". È questo il messaggio di Matteo Salvini ai suoi sostenitori emiliano-romagnoli che in mattinata hanno assistito al suo comizio in piazza Caduti per la Libertà a Imola.

Alcune centinaia i presenti, ma anche tanti contestatori, circa cento, tenuti lontano dai cordoni della polizia. Una trentina di sardine, però, è riuscita a fermarsi proprio nella piazzetta, sotto i portici, di fronte al palco, 'accogliendo' il segretario del Carroccio con libri, fischi e cori.

Un intervento rapido, quello di Salvini, una decina di minuti in tutto, intervallato appunto dai fischi e dai cori delle sardine imolesi: "Buffone", "Imola non si lega", "Ridacci i 49 milioni" – questi gli slogan più ripetuti – e infine qualche lieve momento di tensione tra una contestatrice e una supporter della Lega.