VIDEO| Salvini e Borgonzoni a sorpresa in Piazza Maggiore

Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni in Piazza Maggiore. Lo hanno annunciato alle 17 circa, dando appuntamento ai giornalisti per le 18.

Come di consueto il leader della Lega e la candidata alle regionali hanno realizzato una diretta Facebook. "Ho una cena con 1.200 persone a Parma - ha detto Salvini - quindi si passa per Bologna. Adoro questa piazza..."

"Matteo Salvini? E' sempre il benvenuto in questa regione, che è molto ospitale". Cosi Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, commenta il blitz last minute. Questa sera il governatore uscente è alla presentazione dell libro del sindaco di Bologna Virginio Merola "La regione orizzontale" insieme allo scrittore Carlo Lucarelli. Merola invece, in apertura di dibattito, dice: "Forse Salvini non conosce le regole che impediscono di chiedere la sala stampa del Comune in campagna elettorale e vuole approfittarne per fare la vittima". La conferenza stampa di Salvini è infatti stata spostata in piazza.