Elezioni e caso del 'citofono', Salvini: "Rifarei tutto" | VIDEO

La sconfitta in Emilia-Romagna è una battuta d'arresto per la forza della Lega? "Io guardo sempre con ottimismo, e ringrazio per un milione di emiliani e romagnoli che ci hanno dato fiducia, su cui costruiamo il nostro lavoro dei prossimi anni. Non mi sono pentito di nulla, nulla. Solo guardare avanti".

Lo dice Matteo Salvini, intercettato da alcuni cronisti mentre esce dal Zanhotel Centergross, vicino a Bologna, dove ha commentato con la candidata Lucia Borgonzoni l'esito della campagna elettorale. Mentre esce da solo dall'hotel per entrare in auto, risponde ancora Salvini: "Ho polarizzato la campagna elettorale? È giusto che la gente scelga. La citofonata di Bologna è stato un errore? Sono contento di avere dato una risposta a quella mamma, fosse anche solo una. Così come a Bibbiano- insiste Salvini- sono contento di aver dato una risposta a quelle mamme". Sul caso del citofono l'ezx ministro dell'Interno era intervenuto anche prima in sala, ribadendo la bontà della sua azione.