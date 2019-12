La campagna di Salvini senza Borgonzoni, Bonaccini: "Sorprendente. Io ci metto la faccia"

Che Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni abbiano deciso di fare campagna elettorale separatamente fino al 26 gennaio "è abbastanza sorprendente. A guidare questa Regione ci saremo o io o Lucia Borgonzoni, il fatto che sia Salvini il protagonista dà l'idea che vogliono parlare d'altro che non sia l'Emilia-Romagna".

Così il governatore uscente Stefano Bonaccini commenta, a margine di un'iniziativa con gli alleati dei Verdi, la strategia adottata dalla Lega per avvicinarsi al voto in Emilia-Romagna. Allo stesso modo, il presidente rivendica la decisione di fare al contrario poche iniziative con i leader nazionali del suo partito. "Posto che ho aperto la campagna elettorale del Pd con Nicola Zingaretti - ricorda Bonaccini - abbiamo condiviso insieme che stiamo parlando di una sfida elettorale in cui non c'è bisogno di balie o di fare i ventriloqui, in sostituzione di qualcuno. Noi siamo qui con le nostre facce, come dovrebbe essere normale in una competizione elettorale".

L'Italia, continua Bonaccini, "è un Paese un po' curioso: ogni volta che si vota per un'istituzione, sembra che si parli invece di un altro livello istituzionale. Parliamo di governare l'Emilia-Romagna. Io ci metto la mia faccia, tutti quelli che vengono a dare una mano sono i benvenuti. Ma è evidente che siamo noi, con le nostre idee, che dobbiamo garantire governabilità e buon governo". Il governatore punge anche sugli appunti con alcuni consigli per la campagna elettorale dei leghisti in Emilia-Romagna trovato ieri in un hotel a Bologna dopo un'iniziativa con Salvini.

Il commento del governatore Stefano Bomaccini, che si candida alla rielezione per il centrosinistra: "Non c'è bisogno di balie o di fare i ventriloqui, in sostituzione di qualcuno". "Noi vogliamo essere votati per le nostre idee - afferma Bonaccini - certo, sorprende un po' che mentre si discute del futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e di questa Regione, si indichi di parlare di Bibbiano o di Banca Etruria. In ogni caso, ognuno sceglie gli argomenti che vuole. Non so neanche se quell'appunto l'abbia fatto Salvini o meno...".

Quanto alla coalizione di centrosinistra, afferma il presidente, "noi vogliamo mettere al centro quattro pilastri: la conoscenza, il lavoro, la sostenibilità e ciò che serve per garantire che l'Emilia-Romagna continui a competere con i territori più avanzati d'Europa". Infine la stoccata, ancora una volta a Salvini. "Ieri aveva la felpa con la scritta 'Emilia' - sottolinea Bonaccini - è bene ricordare che questa regione si chiama Emilia-Romagna. È l'unica al mondo che porta il nome di una strada, la via Emilia. Ma segnalo che nasce a Rimini, quindi in Romagna". (Dire)

Il vademecum della Lega

Otto punti, tutto il da farsi da qui al 26 gennaio. Giorno delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il vademecum è un foglio abbandonato da un militante della Lega, ripreso e pubblicato da Repubblica, dopo l'incontro tra Matteo Salvini e i candidati ieri pomeriggio allo StarHotels Excelsior di Bologna. I punti: "Alzare il livello con giudizio", "Non discutere sul buon governo in Emilia Romagna, perché comunque avvantaggia chi governa". Parlare della "proposta politica". E parlare di Bibbiano, "con la clava".

Poi, ancora, "dal 19 al 24" - ovvero per il rush finale - il suggerimento è di portare "solo manifesti e simboli della Lega". Infine anche indicazioni sugli avversari: "Non attaccare i 5 Stelle, che stanno scomparendo. Attaccare solo il Pd". Parlare di "Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, sbarchi". Ultimo, ma non per importanza un N.B: "Dare a Salvini come argomento una famiglia (terremotata, ndr) ancora fuori casa".