Salvini oggi a Bologna. Al mercato lo attende la candidata di Potere al popolo, scatta la contestazione | VIDEO

Serrata agenda di appuntamenti per il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi in tour tra Bologna e alcuni comuni della provincia felsinea, a sostegno della candidatura della sua delfina Lucia Borgonzoni, in corsa per il centrodestra alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna.

L'ex Ministro ha inziato il proprio giro di visite di buon mattino, con alcune tappe a Casalecchio di Reno, tra la gente. Al mercato e presso il gazebo LEGA area “Casa della conoscenza”. A seguire il segretario del Carroccio si è recato al mercato di Borgo Panigale. Qui , poco dopo le 11, ad attenderlo, oltre ad un gruppo di sostenitori, anche alcuni contestatori, contenuti dalle forze dell'ordine presenti sul posto.

I più accesi alcuni simpatizzanti di Potere al Popolo, capitanati dalla candidata alla presidenza della Regione, Marta Collot, che ha scagliato una dura invettiva contro il 'capitano'.

"Fate gli sciacalli sulla povertà della gente e alla fine pensate solo ai ricchi e alle imprese". Così Collot, continuando ad attaccare sul tema del lavoro e delle privatizzazioni: "I decreti sicurezza - ha urlato contro Salvini la candidata di potere al Popolo - hanno bloccato il diritto di manifestare. Un lavoratore in questo Paese, se viene licenziato, non può nenache scendere in piazza per protestare, grazie a voi, che fate finta di essere dalla parte dei lavoratori, Siete uguali agli altri e vi ponete come opposizione. Privatizzate sanità e scuola, siete solo sciacalli".