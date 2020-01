Video| Salvini al Pilastro citofona: "Lei spaccia?" Merola: "Propaganda per qualche voto in più"

Di ritorno dal tour nei paesi dell'Appennino, il leader della Lega Matteo Salvini si ferma per un punto stampa "a sorpresa" al quartiere Pilastro, dove è stato accompagnato da alcuni residenti, scortato dagli agenti di Polizia e della Digos.

Non sono mancate le contestazioni. "In diretta dal Pilastro di Bologna, quartiere colpito da droga, degrado e spaccio. State con noi" ha scritto Salvini sui facebook e twitter. Su indicazioni di alcuni residenti ha citofonato a uno straniero: "Ci hanno detto che da lei parte la droga qua in quartiere".

In breve, sui social si sono moltiplicate le proteste: "I cittadini del Pilastro non meritano di essere additati come persone che vivono in un luogo di spaccio e di degrado - ha scritto in una nota il sindaco Virginio Merola - e Bologna non merita che uno che ha chiesto i pieni poteri si faccia passare come un cittadino: i cittadini segnalano alle forze dell’ordine le cose che non vanno e non si sostituiscono a loro. Salvini continua ad aizzare all’odio anche in situazioni delicate dove non c’è proprio bisogno di aumentare la tensione. Ci sono, al Pilastro, anche persone agli arresti domiciliari come deciso dalla magistratura. Io credo che si debba vergognare, caro Salvini. Lei non è un cittadino qualunque. Ha fatto il ministro dell’Interno, come mai in quel caso non ha avuto lo stesso interesse?

Forse perché adesso è solo propaganda e si comporta da irresponsabile per qualche voto in più".

